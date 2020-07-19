立法會選舉｜關兆倫出戰建測規園界　將簽確認書：選民增難評勝算

立法會選舉9月舉行，民主派強攻多個功能界別，包括建築、測量、都巿及園境界（建測界），建測界選委、建築師關兆倫今天（19日）宣布代表民主派出戰，他表示將跟從參選程序簽署確認書。 建測界選民人數由去屆的7,600人，增至9,085人，不少人視此為民主派能重奪議席的重要指標。關兆倫表示，難評估選民人數增加對哪個派別有利，強調未來日子將會盡一切努力，爭取所有選民支持。

關兆倫以「沒路建路，存一點光」為參選口號。（歐嘉樂攝）

跟足程序報名 指若被取消資格非其問題

建測界在去屆選舉因建制派二人相爭，令姚松炎成功當選，惟姚及後因宣誓風波而被褫奪議員，建制派謝偉銓以近600票之差擊敗民主派司馬文，成功為建制派重奪議席。民主派是次選舉派出過往多次在幕後統籌選戰的年輕建築師關兆倫出戰。

關兆倫以「沒路建路，存一點光」為參選口號，提出五大範疇政綱，包括改善行業生態，改善現時業界工時較長、工作量大的工作環境，營造家庭友善的工作環境，他在政綱強調需實踐民主政制和同建公義社會，認為若缺乏公平、公義的社會制度，即使有再優秀的人才、遠大的願景，也只會如在浮沙上建的高樓大廈一樣脆弱。他形容是次選戰是一場「真相與謊言」、「民主與專制」的對決。

關兆倫表明將跟從參選程序，簽署確認書；對於民主派爭論應否簽署承認書，關兆倫稱尊重民主派有不同看法，認為最緊要是團結達致「35+」，取得議會主導權後令政府回應「五大訴求」。他強調自己跟足程序報名參選，若被DQ不屬其個人問題。



關兆倫形容是次選戰是一場真相與謊言、民主與專制、文明與野蠻的對決。（歐嘉樂攝）

獲姚松炎、嚴迅思等人支持

至於一旦達成「35+」，會否否決《財政預算案》，關兆倫表示，立法會議員獲賦予權力仔細審議預算案，並諮詢巿民、業界對預算案的意見，現時答不到是否否決預算案。

被問到選民人數大增會否對民主派有利，關兆倫表示，難評估選民人數增加對哪個派別有利，但樂見巿民和業界積極參與公共事務，強調未來日子將會盡一切努力，爭取所有選民支持。

關兆倫參選獲多名知名業界人士支持，包括姚松炎、著名本地建築師嚴迅奇的弟弟、建築師嚴迅思、香港中文大學建築學院副教授鄭炳鴻等。

關兆倫參選獲多名業界重量級人物支持，包括姚松炎、著名本地建築師嚴迅奇的弟弟、同為建築師的嚴迅思、香港中文大學建築學院副教授鄭炳鴻等。（歐嘉樂攝）

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