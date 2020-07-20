立法會選舉｜陳淑莊函林鄭月娥　促交代選舉會否延後及票站安排

民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊今日（20日）於立法會外招開記者會，她表示近日有建制派議員要求政府押後立法會選舉，質疑是因爲建制派選情嚴峻才作出的舉動，又指如果立法會出現「真空」情況，會否留待下年再舉行，而今年撥款及審批等事務應該如何處理。 陳淑莊亦去信特首林鄭月娥，要求向公眾清晰交代如決定延後立法會選舉，最遲於何時作出公布。

立法會選舉照按排應該在亞博舉行，而現時亞博被改建成檢驗中心，陳淑莊質疑亞博不適合作為點票中心。（資料圖片）

陳淑莊在信中指，因應本港疫情，政府宣布在短期內將亞博館改裝成社區隔離設施，而根據原有安排 後備中央點票站為九龍灣國際展貿中心，問及若亞博、九展在選舉日須用作社區隔離設施，政府當局有否安排第三個場地作為中央點票站。

她又指，立法會選舉及抗疫都是非常嚴肅的事，不能輕視 ，多名專家已指出本港第三波疫情的源頭，有機會是來自可豁免檢疫的抵港人士，促請政府立即全面封關，從源頭堵截疫情，同時確保立法會選舉順利如期舉行。

陳淑莊見記者時指，過往一年不國國家、地區即使爆發新冠疫情，仍有舉辦不同類型選舉，例如新加坡大選。對於近日建制派向政府爭取居內地港人投票權，她表示應同時向海外港人同時爭取投票權，政府應嚴肅處理有關選舉問題。