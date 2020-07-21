中小企聯會劉達邦：商界朋友對在家工作反應積極　比政府更早

新冠肺炎第三波疫情爆發，政府周日（19日）宣布公務員在家工作，只保留必要和緊急服務，呼籲私人企業也安排僱員在家工作。香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，今波疫情非常嚴重，身邊不少商家朋友早在政府之前，已經安排員工在家工作。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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劉達邦表示，身邊有不少商家朋友，上星期已經開始安排員工在家工作，暫時未有仔細調查過具體數目，但觀感上比起上一波疫情更加積極，因為身邊認識兩位朋友，上一輪對在家工作有保留，今次都主動在政府公布之前安排在家工作，因為他們都擔心一旦有員工染疫，整個企業都要停運。

他指，部分工種如工廠生產、零售等，確實不太可能在家工作，這要僱主和僱員自行商量，這視乎僱主和員工之間的互信。劉達邦指，自己今日會和一些有需要到公司上班的員工商量，嘗試安排司機接送他們上班，減少員工在公共交通工具感染的機會。

劉達邦指作為商人，員工在家工作無可避免對生產力帶來一定影響，但始終有需要，如果一日有數百宗確診，莫說員工不敢上班，僱主自己都會怕。他又指作為廠商，面對面溝通其實很重要，只能視像開會，會影響到生產質素，例如見過有產品樣板被倒轉製造，面對面開會才能免去這些誤會。