立法會選舉｜重量級大狀陳景生傳「下海」　任郭榮鏗法律界Plan B

立法會選舉提名期已展開，曾因內會風波遭「兩辦」點名炮轟的公民黨郭榮鏗，周一（20日）已報名競逐連任法律界議席，並簽署確認書。在「DQ」陰霾下，郭榮鏗早前已覓得「Plan B」人選，但他未有透露人選，僅稱現階段不必考慮「Plan B」。 據悉，郭榮鏗的後備人選是前大律師公會主席、資深大律師陳景生，倘郭榮鏗被取消參選資格，這位在法律界極具份量的星級大狀，將臨危受命扳甲出戰。

資深大律師、大律師公會前主席陳景生。（資料圖片／盧翊銘攝）

03年領法律界反23條 質疑國安法違司法獨立

陳景生是港大法律學院首屆畢業生（1972），之後獲倫敦大學法律碩士學位，1974年獲認許為英國大律師，翌年為香港大律師，至1989年晉升為御用大律師（現稱資深大律師），現時在資深大律師名冊排行第五，僅次於李柱銘、清洪等人，亦比港大同班同學、現任行會成員湯家驊排第11高。

有「風水大狀」之稱、專打民事案的陳景生，精通風水術數，曾在龔如心千億遺產案中代表商人陳振聰。陳景生捍衞人權自由形象同樣鮮明，2003年，港府就《基本法》23條立法，時任大律師公會主席的陳景生，站在最前線與政府角力，要求政府透過「白紙草案」形式進行諮詢，之後更狠批政府堅持匆匆立法如「強姦民意」。

去年《逃犯條例》風波，本身是法律界選委的陳景生，曾批評政府不肯撤回修例「不智」，直斥特首林鄭月娥未有維護港人利益。人大常委會上月通過「港版國安法」前，陳景生批評做法與《基本法》23條所指、特區政府要就國安問題「自行立法」的要求相違背，又質疑由內地人員執法有違香港司法獨立。

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郭榮鏗於2012年首次參選法律界功能界別選舉，獲陳景生支持。（郭榮鏗Facebook）

建制覓大狀出戰

已任兩屆法律界議員的郭榮鏗，因主持立法會內會主席選舉，拉布逾半年仍未選出正、副主席，被港澳辦、中聯辦接連點名批評違反誓言，涉嫌公職人員行為不當，政界預期，郭榮鏗今次參選未必能成功「入閘」。

不過，法律界向來是民主派橋頭堡，多年來穩奪議席，即使郭榮鏗被拒諸門外，後補人選仍大有勝算，若由重量級人物陳景生「下海」出戰，可謂十拿九穩。《香港01》曾向陳景生查詢，其辦公室稱不會回應。

建制派方面，上屆選舉派出不見經傳的律師會成員文理明出戰，結果以近2千票之差落敗，有消息指建制派正遊說一名具知名度的大律師出戰，該人不時發表撐政府言論，外界並不陌生。有建制背景的律師直言，法律界是民主派囊中物，很少人願意打全無勝算之仗，尋找人選談何容易。