立法會選舉｜泛民、建制各展「大團結」　九西三隊玩「混合兵種」

距離立法會選舉尚餘1個多月，劍指35+的民主派完成初選後氣勢頗盛，除了一眾落選者服膺協調機制棄選外，參選人亦建立了創先例的跨黨派陣線。建制方面亦不甘示弱，經歷去年區議會大敗的重挫後，今次放下派系之爭聯合力量提升勝算，包括出戰的參選隊伍破格採用「混合兵種」，由不同政黨的地區樁腳合組而成，展示「大團結」。

民主派初選結束後，除了九西本土派馮達浚的小風波外，未有再因協調問題產生內部矛盾；面對《港區國安法》下可能降臨的大面積DQ，民主派更是沒有內鬥的本錢，團結一致投入議會抗爭。以港島區為例，4名取得出線資格的參選人、抗爭派袁嘉蔚、梁晃維，在公民黨鄭達鴻及民主黨許智峯的陪同下，一同報名參選，並表示初選前的路線之爭現時應告一段落，民主派需合作朝同一方向前進。就首次有不同光譜的民主派候選人破格一同報名，許智峯介定彼此是盟友關係。

民主派4名九西參選人亦將一同交報名表參選，以視團結。

九龍西的經民聯梁美芬、民建聯鄭泳舜及陳凱欣，今日（21日）被目睹在旺角一間咖啡店碰頭商議。（讀者提供）

建制派方面，亦採取類似手段。九龍西的經民聯梁美芬、民建聯鄭泳舜及陳凱欣，將於明日（22日）一同報名參選。紮根九西的梁美芬早前承認，建制於該區坐2望3確實並不容易。梁美芬公布的參選名單中，均是同屬經民聯的梁文廣、陳國偉及李超宇，看似未有結合其他建設力量，但根據讀者提供的一張照片，拍得梁美芬與同區競逐連任的陳凱欣及鄭泳舜今日在一間咖啡店內見面，相信三者是就選舉協調踫頭。

至於陳凱欣早前公布的名單中，則囊括了自由黨的九龍塘區議員何顯明、工聯會的社區幹事李文傑，及曾屬勞聯的深水埗社區幹事陳麗紅；鄭泳舜名單中除了民建聯成員，亦包括了曾以民建聯、工聯會雙牌頭出選深水埗區的林偉文，均是罕見的跨黨派合作布陣。在選情異常緊張下，泛民、建制同樣展現「大團結」，誰能真正貫徹落實，誰就與勝利站在同一方。

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