立法會選舉｜湯家驊：延遲14天安排可無限使用　或可考慮境外投票

新冠肺炎疫情下，建制派近日不斷「吹風」要求9月立法會選舉延期，但建議亦引起選舉公平性的爭議。行政會議成員、資深大律師湯家驊在港台節目中表示，延遲投票是「最後選項」，迫不得已之下才做。不過他認為，行政長官延遲選舉14日的規定，理論上可以多次引用，即延遲14天後再延遲14天，如此類推，直到覺得情況許可為止。 他又指，政府可以同時考慮其他方案，包括境外投票、網上投票、延長投票時間等。

湯家驊。（資料圖片）

延遲14天規定可「無窮使用」

湯家驊表示，政府現階段思考不同方案，是正確的取態，延遲選舉應是一個「最後選項」，迫不得己才做。他指，推遲選舉於法律上或會有困難，因《立法會條例》44條規定，投票日只可推遲最多14日，不過認為在理論上，這個14天的規定可以「無窮使用」，即延遲14天後再延遲14天。他又指，疫情始終會過，不擔心條例被周而復始地引用。

至於引用《緊急情況規例條例》（緊急法）修改選舉日期及安排，湯家驊認為這「有利有弊」。條例賦權行政長官會同行政會議在緊急情況下，訂立、修改任何現有的法則，不過湯家驊指，前提是法律上要有足夠授權才可以這樣做，不然很容易受法律挑戰。他又指，動用《緊急法》在政治上有很大爭議性，這個爭議短期內更難以平息，個人並不希望引用，因背後的政治風險大於利益。

近日建制派不斷「吹風」要求選舉延期。（資料圖片）

倡考慮境外投票、網上投票、延長投票時間、分歲數投票

疫情下，有意見指居於大灣區其他城市的市民不能即時回來投票。湯家驊指，很多國家都有境外投票，政府大可考慮。至於境外投票，在距離投票日只剩一個半月之下是否來得及處理，湯家驊表示這要留待專家評估，大原則是一視同仁，不可偏幫某團體。

此外，網上投票、延長投票時間、分歲數投票，都是其他地方用過的方式，湯家驊認為都可以考慮。他指，法例上並沒有限定投票日只能定於一天，因為《釋義及通則條例》訂明「凡指單數的字及詞句亦指眾數」，所以投票日多於一天有一定法理依據，至於是否適用於立法會選舉安排，留待法院判定。

至於一旦投票延期立法會或現「真空期」，湯家驊指《立法會條例》第11條規定，於立法會任期完結或解散後及換屆選舉的日期前，行政長官有權按需要，要求立法會主席召開緊急會議，上一屆的議員都會是合法議員，所作的決定在法理上權力不變。不過他笑言，立法會「開少一兩星期會議冇咩大不了，之前7個月唔開會都試過」。

不過他承認，投票一旦延期，於國際上可能難於處理，因為全世界「八國聯軍圍攻香港」，政府做什麼事都被批評，不排除有人會藉此進一步「抹黑」香港政府。