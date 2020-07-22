立法會選舉│梁君彥決競逐連任　趙式浩挑戰石禮謙未定奪

立法會提名期今日（22日）踏入第四個工作天，民主派按初選結果報名已無大變數，反而建制派有若干議席仍有懸念。據了解，早前曾公開稱做立法會主席「4年已好夠」的工業總會代表梁君彥，最快於今日報名競逐連任；按建制派部署，倘泛民未能奪過半議席，梁極大機會繼續擔任下屆立法會主席。 有人敲定去馬，有人仍在掂量。富商趙世曾長子、帝皇集團董事總經理趙式浩仍在考慮挑戰現任地產及建造界議員石禮謙，未有定奪。

消息指梁君彥將競逐連任，料續任下屆立法會主席機會高。（資料圖片／李澤彤攝）

據建制派消息，四年前有人與趙式浩及多名地產商代表在一個飯局中表示，2016年將是最後一次參選；當日飯局大家的默契，是2020年立法會換屆由趙式浩接班。所以趙式浩在過去四年開始落場「熱身」，以自由黨青年團主席身份不斷提高活躍度及曝光率。不過，趙的接棒遇阻。

消息指，石禮謙早前向業界表明，將報名參選新一屆立法會競逐連任，趙式浩對是否出戰仍在考量之中。

趙式浩（右）會否挑戰現任地產及建造界議員石禮謙，未有定奪。

同屬功能界別，循工業（一）入局的立法會主席梁君彥，據悉已敲定競逐連任。由於工業（一）議席由工總內部推薦，外人難以挑戰，換言之，梁君彥墮馬機會極微。

知情人士透露，建制派早前一度傳出，梁君彥或不再留任，甚至傳出下屆接任立法會主席人選包括建制派「班長」廖長江、財委會主席陳健波及新民黨主席葉劉淑儀；直至上周末接獲消息，梁將參選競逐連任。消息人士說，梁君彥競逐連任，可解決一個建制派的「煩惱」，就是一旦立法會選舉因疫情押後，今屆全體立法會議員或需原班過渡一段日子，「如果梁君彥不再選，但又叫他繼續做多一陣子立法會主席，或會授人以柄」。