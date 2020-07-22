立法會選舉｜楊子俊宣布不參選教育界：撐1人出選挑戰教協世襲　

立法會選舉提名期前日（18日）展開，教育界議席多年來一直是傳統民主派囊中物，今年有多於一名民主派人士表示有意參選，令人疑慮民主派「內戰」會否令建制派漁人得利。「爆眼教師」楊子俊早前表示有意出選教育界功能組別，更與教協就初選協調失敗在網上展開隔空駡戰。 楊今日（22日）於社交網站上宣布，不會參選教育界功能組別，改為推薦另一名「本土派」參選人、北區區議員蔣旻正 。他又斥教協代表在議會抗爭上乏善可陳，稱為了香港大局着想，教協的「世襲」議席必須被挑戰。

去年6.12反《逃犯條例》示威，拔萃女書院教師楊子俊右眼中槍。（資料圖片）

狠批葉建源缺席投票

楊子俊批評現任議員葉建源缺席投票率達7成，認為對方只是到議會簽到，到投票的關鍵時刻失蹤，亦不滿葉投票贊成由林鄭提名的張舉能成為首席法官，斥葉連最基本的「投票抗爭」也不願意做。 楊表示，議席並沒有刻着「教協」的名字，任何人也有參選權利，稱為了香港大局着想，教協的「世襲」議席必須被挑戰。

料與教協平分票源也比建制派高，對於被指自己是「𠝹票」，楊子俊反指教協單方面拒絕參與民主派初選，也不肯自行舉辦初選，無意進行協調，因此民主派有多於一人參選的問題責任在於教協。 他又指，民主派教協、建制派教聯在2016年選舉的得票比例約為72%、28%，假設比例在今屆相同，即使他參選和教協平分民主派選票，也比建制的28%高出不少。

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自問無能力在失效議會解決問題

楊坦言，自己因抗爭運動獲得一定「光環」和知名度，有參選並挑戰教協的條件。但經過諮詢回應後，他看到很多教育界和香港的問題，自問沒有能力在這個失效的議會去解決問題，也不應該為贏選票而開出空頭支票。 他又指蔣旻正比自己更為優勝，雖然蔣旻正在教育界的經驗和知名度不如自己，但有心又有力的人應獲得最多的機會發展。

楊子俊批評葉建源缺席投票率達7成，投票的關鍵時刻失蹤（資料圖片／廖雁雄攝）

建制方面， 教聯會派副主席鄧飛參選立法會。鄧飛稱希望透過參選為教育界「政治降溫」，不容「黑暴」擾亂校園，又建議當局提升對違反操守教師的罰則。