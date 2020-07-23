立法會選舉︳民主黨不派員出戰區一　趙家賢：尊重組織決定

立法會選舉九月舉行，由區議員互選的區議會（一）功能組別可謂風起雲湧，一直有傳有意角逐「區一」的民主黨東區區議會副主席、民主動力召集人趙家賢向該黨表達有意出戰的意向。民主黨昨天（22日）決議是否信任趙家賢出戰「區一」，一眾黨員亦與趙家賢在交流會就其出選意向表達意見。 趙家賢今天（23日）表示，雖然個人信任票獲通過，不過黨內就應否派代表出選未有明顯共識，經中委會授權的小組參考黨內議員投票意向，決定該黨不會派員出選區一，他表示無悔表達出選意向，作為有16年黨齡的成員，會尊重組織決定，以香港前途作為最大考量。

民主黨選舉委員會副主席單仲偕昨天表示，該黨區議員先就是否支持民主黨派人出戰區一、以及是否信任趙家賢出戰區一投票。

民主黨昨天中委會啟動提名程序，於昨晚舉行黨內議員討論會及進行投票，議決是否派出趙家賢出戰區一。趙家賢表示，其個人信任票獲得通過，但黨內就應否派代表出選未有明顯共識，中委會授權的小組在參考黨內議員投票意向後，決定不會派員出選區一。

趙家賢表示，他無悔表達出戰意向，作為有16年黨齡的成員，亦會尊重組織決定，以香港前途作為最大考量，又說：「感謝一眾黨友、政界友好、太古城社區及香港市民的信任、鼓勵及支持及本人出戰立會，但抱歉未能獲提名出選，令大家失望，謹此致歉。」

民主黨發聲明表示，該黨決定不會派員參選區一，希望民主派凝聚最大團結，擊敗保皇黨，實現35+的目標，逼使政府回應五大訴求。