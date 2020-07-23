立法會選舉｜黃偉信挑戰工程界盧偉國　指專業界別應保持理性

立法會提名期上星期四（16日）已經開始，獨立候選人黃偉信今日（23日）宣布將出選立法會工程界功能組別。黃偉信表示會竹表示，會簽署選舉確定書並將循從選舉條例參選。 他表示支持民主派35+以爭取實現「五大訴求」計劃， 又表示支持落實雙普選和投下取消功能組別一票。 黃偉信認為自己在工程界中的勝算相當大，對自己有信心。其中一個原因自己是民主派唯一代表，另一位候選人程明達並不是協調機制下產生的候選人。目前已諮詢過百名業界人士，過半選民都表示支持他代表工程業界，所以他並表示不擔心程明達會「𠝹票」。

黃偉信指，自己是民主派唯一代表，另一位候選人程明達並不是協調機制下產生的候選人。（盧翊銘攝）

認為不應「盲撐」政府 工程事故應促官員問責

黃偉信指現時盧偉國擔任業界代表相當有問題，他沒有為業界人士發聲，令工程界專業形象受損。如近年工程界發生重大事故，但盧偉國並沒有監察政府施政，更在事故發生後沒有問責官員。而近8年任期內，只是提出29條質詢，是功能組別中提出質詢最低的議員，盧偉國相當「懶惰」，沒有做好議員本份。

他表示作為專業界別候選人不應「盲撐」政府，如政府施政出現問題應保持理性，不應該盲目支持議案通過。如成功當選成工程界代表，他會先審視財政預算案，如議案內容不利民生，便會投下否決一票。

黃偉信表示，為保持專業形象和顧及工程界利益，將不會加入任何政黨。（丘啟謙攝）

黃偉信：工程界樂見年輕一輩「擔大旗」

工程界選民平均年齡是50歲以上，現年只有37歲的黃偉信並不擔心自己票源。他透露早前已約見工程界前輩，他們都認為年輕一代應「擔大旗」，又認為黃是合適人選。

黃偉信表示不會加入任何政黨，因加入政黨有可能會引起政黨和所代表專業界別間利益衝突。為保持專業形象和顧及工程界利益，將不會加入任何政黨。

他表示曾與民主派人士交流，認為自己和民主派人士相近，而議會抗爭是「兄弟爬山」，如市民希望他進行議會抗爭，他都會作出抗爭行為。