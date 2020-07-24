立法會選舉｜黃偉信出戰工程界撼盧偉國　獲前局長麥齊光提名

立法會提名期繼續進行，獨立候選人黃偉信今日（24日）交提名名單參選工程界別。他表示現時已獲得十多票個人提名票，足夠「入場」。 黃偉信表示，自2月起已經有意參選工程界別選舉，並曾向200至300名工程師，當中包括學術界代表、公司高層，以及不同政治光譜的工程師會見。他表示有近7成以上的業界人士都不滿現任盧偉國沒有盡好代議士的責任，而業界人士都希望有中生代能帶來新氣象，所以黃偉信決意參選。 提名黃偉信的業界人士可謂星光熠熠，當中包括發展局前局長麥齊光、水務署前總工程師李智明等。

黃偉信今日（24日）交提名名單參選工程界別。他表示現時已獲得十多票個人提名票，足夠「入場」。（高仲明攝）

黃偉信指沙中線沉降可避免 但盧偉國沒有為業界發聲

黃偉信舉沙中線沉降問題為題，指盧偉國當時沒有為業界向政府反映人手不足等實際問題，又沒有向傳媒解答沉降問題情況，很多業界人士都對他的表現失望，連原本其支持者也對此行為反感。

黃偉信明言，過往議會中有不專業界別議員都盲目投票，使政治凌駕專業，並沒有考慮到市民意見。而他表示自己會以專業角度審視財政預算案。

黃偉信認為沙中線沉降可避免。（高仲明攝）

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