立法會選舉｜劉業強爭取連任鄉議局界別　押後選舉看政府疫情考慮

立法會選舉提名期繼續進行中，經民聯副主席、新界鄉議局主席劉業強今日（23日）交提名名單參選，他表示現時取得約20個提名，暫未知是否有人挑戰。 他對自己很有信心，認為自己會有很大機會能連任。他又指，政綱是維護新界人合法權益，「發展新界、繁榮香港」，加強城鄉共融。 而鄉議局界別參選人由1998年創立至今均在無競爭的情況下自動當選。

新界鄉議局主席劉業強遞交提名參選。（資料來源：劉業強Facebook圖片）

被問到如何看待泛民主派的「35+」目標，他承認今屆立法會選舉比過往激烈，建制派及民主派都想爭取成為議會大多數。他認為去屆因建制派主導議會，所以很令多議案能順利通過。

他提及去屆議會的關係一般，行政與立法機構的關係出現很大問題、對香港並無好處。他明言，當選後會根據過往四年經驗，改善行政立法關係，加強議會內的溝通，讓有利香港的議案能順利通過。

被問到認為政府會否押後選舉，劉業強稱很多選舉工作比過往困難，因新型冠狀病毒疫情下不能擺街站，最近疫情嚴峻，相信政府會作出各種考慮。至於會否擔心立法會出現真空期，他相信政府會在法律上會有周詳處理。他又說立法會現時只是休息，但任期去到9月底，如有需要可開會「隨時做得」。

直至目前為止，現時鄉議局界別議席並未有人挑戰。

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