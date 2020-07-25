立法會選舉｜消息：建制派江樂士夥少壯戰法律界　冀破泛民壟斷

立法會選舉提名期經已展開，曾因內會風波遭「兩辦」點名炮轟的公民黨郭榮鏗，周一（20日）已報名競逐連任法律界議席，並簽署確認書。在「DQ」陰霾下，郭榮鏗早前已覓得「Plan B」人選，但他未有透露是誰。 法律界向來是民主派橋頭堡，多年來穩奪議席，但建制派仍決意派員挑戰。消息指，建制將派出「一老一少」迎戰，其中陣營已覓得前刑事檢控專員、資深大律師江樂士（Grenville Cross）出戰；至於較年輕的一位，則精通大陸法與普通法，更為傳媒非常熟悉的面孔。有指建制今次破格布陣，冀讓年青一輩上位，爭取支持，為法律界打開新局面。

消息指，建制將以「一老一嫩」組合迎戰，其中陣營已覓得前刑事檢控專員、資深大律師江樂士出戰。（資料圖片）

今次建制派的佈陣十分破格，並非只派一人「單打」，反而以「一老一少」參戰，希望打破泛民壟斷法律界的局面。據悉，今次安排是考慮到法律界歷來都是「老一輩」話事，故希望「轉一轉風氣」，換一名年輕人上位，並給予建制派青年機會，爭取支持，預料在提名期末將有分曉。

現年69歲的江樂士屬法律界中的資深前輩，行內地位毋庸置疑，由他出戰相信並無異議。他近年的政治立場鮮明，曾公開表態支持港府修訂《逃犯條例》及制定《港區國安法》。

至於較年輕的一位，消息指，該人為「三十出頭」的青年，讀法學出身，曾受法律專業訓練，精通大陸法與普通法，同時活躍於法律界及青年界別。消息人士又透露，該人雖然年輕，但無論事業、形象、學識和謙虛好學態度獲得前輩認同，亦是傳媒非常熟悉的面孔。

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陳曉峰：人大工作繁忙 無意出選立會

政圈盛傳，該「年青人選」為港區人大代表陳曉峰，但他回覆《香港01》查詢時笑言，有很多傳媒向他查詢有關消息，但自己已非「三十出頭」，加上成為人大代表後工作繁忙，故無意參選立法會議員。

港區人大代表陳曉峰回覆《香港01》查詢時笑言自己無意參選。（資料圖片／盧翊銘攝）

法律界向來是民主派的囊中物，多年來皆穩奪議席，但郭榮鏗自被「兩辦」點名炮轟後，有「DQ」的風險，故有傳他已覓得前大律師公會主席、資深大律師陳景生出戰，惟自消息傳出後，陳向傳媒否認將擔任「Plan B」。但即使郭榮鏗被拒諸門外，其後補人選仍大有勝算，倘建制派江樂士夥一年輕法律專才出戰，雙方戲劇碼甚強。