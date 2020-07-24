立法會選舉｜岑敖暉報名出選超區　DQ候選人如將港人聲音一併DQ

立法會選舉提名期今（24日）踏入第6個工作日，於民主派舉行的超級區議會界別初選排行第二的岑敖暉，今日在同樣將會出戰超級區議會的元朗區議員王百羽陪同下報名參選。 岑敖暉重申不會簽署確認書，認為政府要衡量大規模取消候選人資格後的政治代價，而是否簽署確認書從來不是選舉主任作決定的主因，又認為「要DQ千方百計都可以」。岑敖暉強調，國際社會關心是次選舉會否出現候選人被取消資格的情況，認為所有民主派參選人是經過60萬選民的授權，被取消資格不只是個別候選人的事，而是「將龐大的港人聲音一併DQ」。岑又認為，區選至今他的政治立場未有改變，如果去年他未有被取消資格而今年未能入閘，則證明「紅線係亂咁劃」，而不是基於法律規定或《基本法》。

岑敖暉相信國籍不會對於他的參選資格構成問題。（高仲明攝）

岑敖暉早前表示正在放棄美國國籍，以符合參選立法會的資格。今日他透露，放棄國籍的程序已在本周三完成，入境處亦已經向他批出了特區護照，相信國籍不會對於他的參選資格成問題。岑敖暉又表示，已經找到一旦自己被取消資格後的Plan B人選，但未有透露其身份。

王百羽指他們雖然路線不同，但未來都會有所合作。（高仲明攝）

同樣於民主派超級區議會界別初選勝出的王百羽今日陪同岑敖暉參選，王百羽表示此舉意味着「大家同一條心」，認為初選過後的最大敵人是親中派，又指他們雖然路線不同，但未來都會有所合作。岑敖暉補充，未來會與其他出選超級區議會的民主派候選人聯合宣傳，就如民主派九龍西及港島的候選人會聯合宣傳一樣。

重申外國疫情下能舉辦選舉 看不到港府有困難

近日有建制派人士建議政府將立法會選舉延期，岑敖暉批評本港第三波疫症爆發是由於政府封關不力，任由豁免人士將病毒帶入社區，認為不應將責任轉至立法機關。他表示，有十幾個國家在疫症爆發期間舉行選舉，而且這些國家的選民基礎比香港更大，都能夠在保障國民健康情況下如期舉行選舉，稱看不到政府有何困難。他又呼籲港人以民間自救的方法，令確診數字回落，才能夠有更大籌碼抗衡政府將選舉延期或取消的決定。

岑敖暉批評本港第三波疫症爆發是由於政府封關不力，任由豁免人士將病毒帶入社區。（高仲明攝）

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