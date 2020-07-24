立法會選舉｜新民黨派葉劉、李梓敬出戰：倘當選將推動政府改革

立法會換屆選舉提名期開始，新民黨今日（24日）公布參選名單，黨主席葉劉淑儀將競逐連任港島區議席，李梓敬則取代容海恩出戰新界東。 葉劉以「解開心結，走向光明」為競選口號，她表示，自己擔任立法會議員已有12年，倘成功連任會推動改革，包括改革政府架構及運作、土地房屋及經濟政策等。

葉劉希望當選後能憑經驗及努力協助立法會恢復秩序及正常運作。（資料圖片）

葉劉表示，去年6月香港經歷前所未有的政治大風暴，幸好在中央出手為香港制定《港區國安法》後，堵塞法律漏洞，令香港稍為恢復穩定。

她又指，這場史無前例的政治風暴也為香港帶來一絲曙光，因為能讓她看到香港所有的深層次問題，例如香港人對國家的看法、年輕人對國民身份認同、社會經濟增長發展停滯、貧富差距擴大及土地房屋問題等。

葉劉強調，以上問題均需要理性務實及正常運作的立法會幫手解決，她目睹現時的立法會越來越混亂及無秩序，希望當選後能憑經驗及努力協助立法會恢復秩序及正常運作。

李梓敬認為建制必須改變過往忽略輿論的工作。（資料圖片）

李梓敬：很多建制派支持者被假新聞誤導

李梓敬則以「理直氣壯，贏返香港」為競選口號，他發言時說，在過往一年的反修例風波中，建制派在文宣工作方面做得非常弱，很多支持者被假新聞誤導，認為建制力量必須改變過往忽略輿論的工作。他又說，葉劉教了他「邊度跌低，就邊度起返身」，期望成為議員後能用公權力制止黑暴、堅拒攬炒。

李梓敬說，建制派的選情是非常嚴峻，特別自己是一名新人，知名度較現任議員為低，認為自己與民主派對手是力爭新界東最後一席，但強調要有必勝決心，不能讓民主派達成35+。

他特別感謝葉劉、容海恩及新民黨常務副主席黎棟國支持，他表示，容海恩是一位很好的師姐，很佩服對方作為事業女性十分勤力，未來日子希望能在不同崗位向對方學習。

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參與立法會港島區參選仗有，民建聯張國鈞名單、工聯會郭偉强名單、中西區區議員梁晃維、南區區議員袁嘉蔚、「香港初心」鄧偉俊、熱血公民莊芷茵名單、公民黨鄭達鴻。

而參選新界東參選人有，林克霖、陳玉娥、熱血公民黃兆健、民建聯陳克勤名單、民建聯葛珮帆名單、劉頴匡名單、何桂藍、公民黨楊岳橋、人民力量陳志全。