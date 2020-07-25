立法會選舉｜民主黨涂謹申鄺俊宇戰超區　許智峯報名出選港島直選

立法會選舉提名期經已展開，民主黨涂謹申及鄺俊宇今日（25日）報名爭取競逐連任俗稱超級區議會的區議會（二）議席；此前，許智峯在主席胡志偉等人陪同下報名參加來屆立法會港島區直選。 在涂謹申名單上，黨友袁海文排第二；至於屯門區議員黎駿穎則亦在鄺俊宇名單第二位。被問到兩人是否「Plan B」，涂謹申僅強調，若自己及鄺俊宇被「DQ」，市民可以放心投票給袁、黎二人。 涂謹申表示，黨內曾就是否簽署確認書進行討論，他與鄺兩人將簽署確認書，認為有關內容與日後宣誓相同，又指是否簽署確認書並不影響會否被「DQ」，但他尊重黨主席胡志偉不簽署的決定。

民主黨涂謹申及鄺俊宇今日（25日）報名爭取競逐連任俗稱超級區議會的區議會（二）議席。（廖雁雄攝）

對於近日連番有建制派要求，政府應考慮是否押後選舉。涂謹申表示，擔心政府以政治理由取消或押後選舉，指出世界上很多國家及地區的疫情都較香港緊張，但仍有數十個選舉如期舉行，認為政府放風希望押後選舉，是「怕輸」的表現。

涂謹申又說，若市民做好防疫功夫，相信可如期舉行選舉。至於會否影響拉票工作，他認為，現時大部分市民已習慣在網上接收資訊，強調這並非藉口延遲選舉。

許智峯則質疑押後選舉是擔心選情而非疫情，亦令港人有選舉被操控的觀感，有損選舉公正性，呼籲政府三思。許智峯認為，經歷反送中運動後，港人明白到民主自由的價值，加上在國安法下市民想以選票反抗，指如果選舉能如期及公正地舉行，對選情有信心，更認為民主派能於港島區直選中得到四席。

胡志偉稱，押後選舉的提議凸顯建制派及政府怯懦，也證明去年反例修運動所堅持的精神令政府無所不用其極。胡批評押後選舉對解開政治困局沒有幫助，只會造成操弄選舉的觀感，又指如果政府有權用到盡，沒有意圖用文明手段解決問題，必會受到人民唾棄，而國際社會亦質疑一國兩制是否依然運行。

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鄺俊宇表示，4年前自己在同一地方說「鄺俊宇不會怕」，但今日則要說「香港人不會怕」，強調自己的目標是民主派能取得過半議席，又提到要「抗爭不忘民生」，他將會繼續爭取政府「回水一萬」，並應盡快設立第三輪抗疫基金。

至於兩人會如何配票？鄺俊宇說，各人在初選論壇中已表明目標一致，若今次選舉投票率高，民主派贏取4席機會相應就會更高，他相信今次選舉可創下回歸以來最高投票率。

涂謹申說，自己有多年議會經驗，「相對較智勇雙全，希望能繼續坐陣議會」，相信會有市民會投票給他。

許智峯報名出選港島直選。(廖雁雄攝)

許智峯稱，會視是次選舉為抗爭運動的延續，又認為民主派於議會過半是抗爭運動最重要一役，一旦成功可以迫使政府回應五大訴求，呼籲港人以選票對抗專制入侵。許智峯又稱，會「將自己擺到最後，將運動擺到最前」，指民主派之間不只是競爭者，也是盟友及手足，稱「要贏一齊贏」，重申是次選舉的重點不是個別黨派利益，而爭取港人自由的空間及守住自由。而自己會簽署確認書，認為此舉反映了他務實守住議會戰線的態度，以及展現在議會中對抗專制價值到底的決心，但強調不同團隊會有自己考慮，尊重他人決定。