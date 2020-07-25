立法會選舉｜李梓敬新東9人名單無容海恩　容仍撐葉劉拒為夫站台

立法會提名期繼續進行，新界東候選人李梓敬今日（25日）於新民黨主席葉劉淑儀和副主席容海恩陪同下到沙田民政事務署報名參選。李梓敬的參選名單合共九人，惟未見有容海恩名字出現。容解釋，「其實我都在名單當中，但我只是沒有排隊」，稱會全力支持整個名單。 李梓敬表示港人已經厭倦和不滿「黑暴」和偏頗的傳媒，希望進入立法會後能改變傳媒報導偏頗不良風氣。他認為年區選建制派落敗的其中一個原因是忽略了輿論戰，故早前和一眾「藍營」人士推行了「KOL100」計劃，希望改變過往輿論工作不足的工作。李梓敬明言過往一年香港失去了太多，如能當選，定必協助港人追回「失去的一年」。

李梓敬希望改變過往輿論工作不足的工作。（李梓敬FB）

李梓敬：如疫情嚴峻下堅持舉行選舉 未必對市民負責

他又提到目前疫情嚴峻，堅持舉辦多人聚集的選舉是未必適合，對市民未必是負責任。而香港是一個法治社會，如要對立法會選舉作出任何調動，需要在有法律基礎下進行。

容海恩支持李梓敬出戰新東 尊重新民黨決定（李梓敬FB）

容海恩：支持李梓敬出戰新東 尊重新民黨決定

早前退出黨內初選及接受《香港01》專訪時批評，初選機制「已內定了其他人」，認為自己無需為他人「抬轎」的容海恩，今早亦有現身支持李梓敬。她指兩人初選的事，已如粉筆字一樣一筆勾銷，稱李梓敬是一位對社會有承擔的人，所以全力支持他出選新東。容海恩並希望大家能尊重她和新民黨的決定，而李梓敬則感激容海恩的支持，指二人是為香港「一齊衝」。

容海恩拒為夫站台 「港島區我一定是支持葉太」

港島區直選中，勢將由葉劉淑儀與袁彌昌對壘，被問到支持誰人時，容海恩稱，「港島區我一定是支持葉太，因為我是新民黨副主席，大家可以看到我今日的衣著都是襯葉太的」，指不會為丈夫袁彌昌站台。葉劉則回應稱，「好感動」。

其他已報名參選人請看：

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽

已報名新界東的參選人有，林克霖、陳玉娥、熱血公民黃兆健、民建聯陳克勤、劉頴匡、何桂藍、公民黨楊岳橋、民建聯葛珮帆、人民力量陳志全及新民主同盟范國威。