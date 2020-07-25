立法會選舉｜蔣旻正、余慧明報名　稱功能界別議員要面向全港市民

醫管局員工陣線主席余慧明，以及北區區議員蔣旻正二人今日（25日）一同到政府總部報名參選來屆立法會換屆選舉，分別出戰衞生服務界及教育界。 余慧明認為，功能界別議員需像直選議員般面向全港市民，不能只代表業界利益，若財政預算案再將購買水炮車及增加醫療撥款兩款綑綁時，不希望出現有議員因業界利益而投下贊成票的現象再次發生。蔣旻正則指教育界在國安法壓境下處於危急存亡之秋，相信同工不會再只考慮業界利益，而是與港人共同進退地抵抗。

余慧明樂見有抗爭意志者參與選舉。（劉錦華攝）

蔣旻正、余慧明兩人均指不會簽署確認書。余慧明指，政府是否取消參選人資格不取決於參選人有否簽署確認書，而是視乎參選人是否有反抗意識。被問到會否安排Plan B人選出選，余僅稱「每個候選人都會有所準備」。余慧明又認為，功能組別選舉對於反對財政預算案及引發憲法危機是必不可少，樂見有抗爭意志者參與選舉。

近日有建制派建議押後選舉，余慧明回應指早前的民主派初選過後，沒有出現因排隊而感染的群組，反而出現出席慶回歸晚宴群組，認為只要於選舉時做足防疫措施，如保持社交距離及派發酒精搓手液等，就可以繼續進行選舉，又指外國亦有在疫情下繼續選舉。

蔣旻正相信在國安法壓境下，教育界同工不會再只考慮業界利益，而是與港人共同進退地抵抗政治壓迫。（歐陽德浩攝）

參選教育界的蔣旻正認為，過往教協與政府協商的模式現時難以運作，所以會在所有教育議題中採取進取的態度及擺出抗爭姿態，又舉例曾於五個區議會發動動議，要求成立教育專業議會。面對教協及教聯派員出選，蔣稱選民有資格在本土、泛民及建制陣營中選擇。被問到他及教協分別派人出選會否分薄票源，他指教協拒絕舉辦初選，如果教聯因此而漁人得利，教協需負上最大責任。

但他相信同工在經歷反送中運動後對中共的不滿是前所未有的大，故此不會投票予教聯，但如果教聯勝出，則要認清教育界選民有此政治取向的事實。

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直至現時，教育界有兩名侯選人參選教育界功能界別，分別是教聯會鄧飛和教協葉建源。

而衞生服務界別目前只有余慧明宣布參選。