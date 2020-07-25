立法會選舉｜謝偉俊競逐連任九龍東選區　疫情下白姐姐未現身助陣

現任立法會議員謝偉俊今日(25日)表示已登記參選2020年立法會選舉，競逐連任九龍東選區，將以「優效法治，健康民主」為爭取連任的目標，認為立法會需要專業、理性、務實及持平的力量。 另外，荃灣區無黨派區議員劉卓裕今日亦報名參選今日立法會選舉，爭戰區議會（第一）功能界別。劉卓裕表示加入議會的目標清晰，將貢獻個人薪酬，支持非建制陣營區議員工作，希望連結非建制各黨派，將區議會的聲音帶入立法會。

現任立法會議員謝偉俊。（資料圖川／羅君豪攝）

現任立法會議員謝偉俊今日表示已登記參選2020年立法會選舉，競逐連任九龍東選區。謝偉俊指，未來幾年，立法會以至整體社會將面對更嚴峻挑戰，將以「優效法治，健康民主」為爭取連任的目標，認為立法會需要專業、理性、務實及持平的力量。

另外，謝偉俊表示今年受疫情影響，太太白韻琹「白姐姐」不便陪伴上陣報名，只能委派「熊仔」幫忙助陣。

劉卓裕今日報名爭戰區議會（第一）功能界別

荃灣區無黨派區議員劉卓裕表示憑藉過去二十年的商界經驗，有信心可以做好資源整合和聯繫區議員的角色，又指加入議會的目標清晰，將貢獻個人薪酬，支持非建制陣營區議員工作，希望連結非建制各黨派，將區議會的聲音帶入立法會。

另外，劉卓裕透露今次參選立法會選舉的提名人來自不同光譜，希望泛民主派議員團結，邁向立會35+。

荃灣區無黨派區議員劉卓裕。（劉卓裕FB）

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目前區議會（第一）組別已報名參選人還包括陳振哲；而九龍東其他已報名的參選人包括工聯會鄧家彪名單、民建聯黎榮浩名單、黃之鋒、人民力量譚得志、公民黨譚文豪、李嘉達。