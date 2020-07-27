立法會選舉｜胡志偉報名拒簽確認書　指建制倡押後選舉鬼拍後尾枕

立法會選舉提名期過了一半，民主黨主席胡志偉與區議員莫嘉嫻、鄭景陽所組成的名單，今日（27日）報名參加立法會九龍東直選，眾人高叫「不甘為奴，抗戰到底」、「退無死所，香港人反抗」等口號。

胡志偉表明不會簽署確定書，因為簽署與否並非參選條件，又指坦言毋須評估DQ風險。他質疑，若政府借DQ手段限制選民選擇，只證明特區政府管治手法「沉淪」，《基本法》不再賦予香港人投票權利。

他又指，建制派希望以疫情為名押後選舉，是「鬼拍後尾枕」，因為內地有幾十萬選民未能返港投票，對建制派影響十分大。他認為，若特區政府最後決定押後選舉，無疑是「斬腳指、避沙蟲」，因處理疫情是特區政府責任，押後選舉更反映了政府用盡權力和手段，令議會沒有反對聲音，希望政府不應作出「小動作」，反而花時間處理增設票站、人手等措施，更有意義。

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胡志偉：將遵循棄選機制

民主派將派出5張名單出選九龍東，並採用棄選機制，在初選已尾席出線的胡志偉，若在民調位處最尾，將會按機制宣布棄選。

觀塘區議會主席蔡澤鴻現身支持，他稱認識了胡志偉近30年，見證對方為九龍東地區工作花了不少心血。他明言，社會上有人批評過往民主黨30年一事無成，應該退位讓賢，為何還要出選來年立法會選舉，但他強調爭取民主是他們的終生事業，希望香港人能活得有尊嚴，作為議員並無資格放棄。