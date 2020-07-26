立法會選舉│會計界選舉主任突「請假」　選管會：署任屬政府事務

立法會選舉9月舉行，昨日（25日）各選舉主任就確認書去信各參選人，其中競逐連任的會計界現任議員梁繼昌，亦被選舉主任向他發信提問。不過，有報道指，該界別原來的選舉主任、財經事務及庫務局首席助理秘書長曾鳳怡正在休假，將放假至9月8日，即選舉結束後的兩日；而向梁繼昌發信提問的選舉主任，則由比她高一級的上司財庫局副秘書長廖廣翔兼任。 選舉管理委員會回覆事件指，6月19日的憲報公告，財庫局首席助理秘書長被委任為有關功能界別的選舉主任，而由7月17日起，署理助理秘書長成為有關界別的選舉主任，換言之，曾鳳怡由7月17日開始放假。選管會又強調，政府人員的休假及署任安排，屬政府的人事管理事宜。

曾鳳怡（前排右一）（駐上海經濟貿易辦事處圖片）

選舉管理委員會回應傳媒指，根據《立法會條例》（第542章）第78條，選舉管理委員會必須為每個選區或選舉界別，委任一名選舉主任及符合需要的助理選舉主任。

選管會指，他們在6月19日刊登憲報，委任2020年立法會換屆選舉的選舉主任和助理選舉主任，包括29個功能界別的選舉主任。當中，財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)保險及退休計劃，被委任為會計界及保險界兩個功能界別的選舉主任，故此由7月17日起，署理財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)保險及退休計劃，亦成為有關界別的選舉主任。

選管會強調，立法會換屆選舉候選人的提名是否有效，由選舉主任按照法例的要求作出決定。選管會並無權，亦不參與審核個別人士的參選資格及決定候選人的提名是否有效。

去年區議會選舉，時任香港眾志秘書長黃之鋒參選海怡西選區，當時本身被委任為選舉主任的南區民政事務專員馬周佩芬，在黃之鋒報名後不久請假，之後油尖旺民政事務專員蔡亮兼任南區海怡西選區選舉主任，並以黃之鋒有自決立場為由，撤銷其參選資格。

財庫局副秘書長廖廣翔（網上圖片）

梁繼昌表示，他本來也沒有聽聞選舉主任換人一事，但證實去信問他問題的選舉主任為廖麻翔。

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