立法會選舉｜建制派傑青陳曉鋒戰郭榮鏗　法學博士創「灣趣」App

距離立法會選舉提名期結束尚餘數天，向來是民主派橋頭堡的立法會法律界功能組別，建制派今屆執意派人「落場」挑戰已報名競逐連任的公民黨郭榮鏗。 早前政圈盛傳，建制將「以老帶新」格局擺陣，「老將」傳為前刑事檢控專員、資深大律師江樂士（Grenville Cross），至於「少將」人選則一直只聞樓梯響，僅知是一名精通大陸法與普通法的「法律專才」。消息指，此人是2018年「十大傑出新香港青年」、法學博士陳曉鋒（Louis）。 陳曉鋒接受《香港01》查詢會否參選時稱，「會積極考慮」，又指立法會法律界代表需要有新面孔、新氣象，能夠真正讓「政治的歸政治，法律的歸法律」。

陳曉鋒表示積極考慮出戰法律界。

法律界議席是傳統泛民地盤，歷屆從未失守。陳曉鋒表示，今次積極考慮出戰，冀新面孔、新氣象能夠真正讓「政治的歸政治，法律的歸法律」，能夠真正代表法律界的聲音去爭取共識，「真正幫助業界和年輕法律人更好面向未來」，而不是一味玩「政治攬炒」綁架法律。

陳曉鋒續稱，自去年發生反修例風波後，「有許多律師朋友告訴我，業務少了一大截，甚至還有不少失業了，尤其是做新股上市(IPO)相關業務的律師更是面臨寒冬。法律界需要一位能夠真正守護香港法治、為法律界人才尋找出路的人，代表業界發聲」。

城大修法學碩士 師承梁美芬

資料顯示，年僅30歲陳曉鋒，於廣東出生，2010年獲得深圳大學法學學士學位，同年來港於城大攻讀國際經濟法專業法學碩士學位，期間獲得法律學院的研究生獎學金，到美國哥倫比亞大學法學院研究學習中美法律制度比較和美國司法制度。從美國回香港後，陳曉鋒繼續攻讀城大學的法學博士，師承立法會議員梁美芬，主修中國憲法和香港基本法，並於2016年獲得了法學博士學位。

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陳曉鋒雖然攻讀法律出身，但並非執業律師。他於2018年投身人工智能產業，在深圳創立人工智能社交平台「灣趣」App。他接受新華社訪問時介紹指，平台有至少700萬訂閱用戶，多為年輕人。估計陳曉鋒今次是以香港法學交流基金會秘書長的身份參選。

法律界有三人姓名相似

值得一提的是， 除了陳曉鋒外，香港法律界尚有另外兩人姓名相似，讀音相同。分別是港區全國人大代表、香港律師會理事陳曉峰（Chan Nicholas Hiu Fung）以及大律師陳曉峯（Chan, Hiu Fung Benny）。陳曉鋒出選的消息傳出之初，一度誤傳為人大代表陳曉峰參選立法會，他本人已澄清並無此打算。

現年69歲的江樂士政治立場鮮明，曾公開表態支持港府修訂《逃犯條例》及制定《港區國安法》。（資料圖片）

建制派今次布陣，「以老帶新」挑戰郭榮鏗，目的是要給予建制派年輕一代上位機會，爭取知名度。政圈估計，曾任刑事檢控專員的江樂士將為陳曉鋒站台及拉票。

公民黨郭榮鏗，上周一（20日）已報名競逐連任法律界議席。