立法會選舉｜曾聯署撐警、批罷工醫護「逃兵」　林哲玄出戰醫學界

立法會選舉提名期將於今月周五（31 日）截止，香港醫學會前副會長林哲玄今（26日）宣布將出選醫學界功能組別，挑戰爭取連任的陳沛然，他將明日往政府總部遞交提名表格。 被認為是建制派的林哲玄過去一年曾實名聯署表態撐警，以及反對醫護罷工。他年初接受大公報訪問時形容罷工醫護為「逃兵」，批評當年沙士時期醫護也對政府的防疫措施有不滿，但絕不會將病人權益作籌碼與政府「講數」。

林哲玄過去一年曾實名聯署表態撐警，以及反對醫護罷工。（梁鵬威攝／資料圖片）

去年反修例風波期間，約500名醫護人員在9月16日聯署登報支持警隊依法執行職務，時任醫學會會董林哲玄亦是其中一份子。 聯署內容批評警方被妖魔化，支持警方執行職務，及不應將政治帶入校園。

林其後接受香港《香港01》訪問時就聯署撐警解釋，指自己不是沒有政治理念，但我不可以將政治理念帶入醫學會。又稱自己只是「一半撐警」，「我只係支持警察依法執法，如果不是根據法律賦予的權力執法，無人會支持他們。」

上月醫學會換屆選舉與蔡堅團隊打對頭

年初新冠肺炎疫情在香港爆發初期，醫護人員發起罷工要求政府封關、及為醫護提供足夠防疫裝備等。林哲玄當時多次公開表態反對醫護罷工，又在接受大公報訪問時形容罷工醫護為「逃兵」，批評參與集體「請假」行動的護士不負責任。指當年沙士時期醫護也對政府的防疫措施有不滿，但不會將病人權益作籌碼與政府「講數」。

上月舉行的醫學會會董會換屆選舉中，林哲玄加入同樣尋求連任的醫學會會長何仲平團隊，與親民主派的蔡堅團隊打對頭，被形容為醫學界「黃藍之戰」。結果蔡堅的 12 人名單全勝，成功回朝，何仲平、林哲玄落馬。

現任議員陳沛然已報名角逐連任。（李澤彤攝／資料圖片）

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