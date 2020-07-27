立法會選舉｜建制只派一隊戰「超區」　六大政黨齊支持李慧琼名單

立法會選舉提名期繼續，在俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別，建制派只派一隊出戰，由民建聯主席李慧琼領軍，夥拍黨友顏汶羽、工聯會溫和達和盧婉婷出戰，今日（27日）正式報名。於到修頓民政事務署遞交申請表格。 他們高叫「撥亂反正 靠你兩票救香港」等口號，呼籲支持者投票。李慧琼指，該團隊乃建制派唯一出選「超區」名單，並獲六大建制政團民建聯、工聯會、新民黨、經民聯、自由黨及新社聯共同支持。

李慧琼形容選情相當嚴峻。（丘啟謙攝）

顏汶羽：「攬炒」非市民樂見

李慧琼表示，過往一年議會未有發揮其作用，反對派拉布令大量議案未能通過，「黑色暴力」同時又威脅香港人安全。她希望來屆立法會選舉可以得到市民支持，做到「撥亂反正」。

在抗疫方面，她建議政府應多花資源在抗疫工作當中，甚至向中央政府請求內地醫療團隊幫助。經濟方面，她促請政府一改過往「大市場，小政府」原則，放棄因循保舊思維模式，應該大刀闊斧推動社會改革。

排名單第二的顏汶羽表示，參選是希望令市民知道，香港仍然有建設力量、理性務實的聲音。他批評過去一年有人煽動年輕人上街，美化暴力，又鼓吹「攬炒」議會，癱瘓香港，並非港人樂見。他明言參選是想捍衛底線和原則，不能讓「攬炒派」為所欲為。

北區區議員、工聯會溫和達表示，「攬炒派」意圖成為議會中大多數，破壞香港經濟和民生，分化港人，令香港陷入困局。現時香港在「黑暴」和疫情抗擊下已經百業蕭條，他認為香港不應繼續此狀態。

李慧琼：疫情反覆 應先做好防疫工作

被問到如何評估選情，李慧琼形容選情相當嚴峻，「我哋未夠票」，又指選舉從來都是艱難，希望在建制陣營中找到「最大公約數」，爭取市民支持。

她指目前疫情反覆，應先做好防疫工作，而疫情下進行競選工作是十分困難。又透露團隊現時已經減少擺設街站，將以網上直播作宣傳。

其他參選名單，請看：

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽