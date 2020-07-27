立法會選舉｜岑子杰接選舉主任查詢　質疑曾在區議會動議反國歌法

多名民主派立法會選舉參選人陸續收到選舉主任來信，要求解釋政治立場，參選九龍西直選的社民連、沙田區議員岑子杰今日（27日）亦接獲九龍西選舉主任梁子琪查詢，質問他曾參與區議員反對港區國安法聯署，是否原則上反對國安法立法，反對香港特區履行維護國家安全的憲制責任。

九龍西民主派初選出線的4人，包括立法會議員毛孟靜、前民間外交網絡發言人張崑陽、民協何啟明及社民連岑子杰，本月22日一同報名參選。（梁鵬威攝）

選舉主任列舉岑子杰多項事例，包括曾在6月28日的臉書貼文，形容「未來最可怖的是國安法要製造寒蟬效應」；在7月15日的社民連臉書上，一項題為「社會民主連線就初選結果之聲明」，其中內容提到「參選人以『35+』為目標爭奪的最大否決權，即使為求爭取『五大訴求』，實現民主普選，亦只是利用《基本法》所訂明的權力反對不義法案，理所當然。」

選舉主任指綜觀上述事件，質問岑子杰參與這次初選的真正意圖，是否除非特區政府回應你的訴求，否則會否決所有政府向立法會提出的法案、議案及《財政預算案》。

限明日1時前回覆

選舉主任又以岑子杰曾在沙田區議會提出動議、反對《國歌法》為例，引述他稱「政府欲以法律迫人民屈從於形式，背後正正顯現出這個國家和這首國歌是如何地不堪入目，如何地不值尊重」，質疑其上述言行顯示現時無意真正及忠誠地接受和履行擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區的承諾，如何符合你在提名表格作出聲明「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求。

選舉主任要求岑子杰於7月28日下午1時或之前回覆，如未能在上述限期前回覆，將會按相關法律和所有相關資料決定你的提名是否有效。

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