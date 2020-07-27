立法會選舉｜逾10民主派被提問　譚耀宗：選舉主任依法辦事

立法會選舉提名期去到中段，多名民主派陸續接獲選舉主任提問，要求解釋其政治立場。全國人大常委譚耀宗今（27日） 表示，判斷候選人是否符合參選資格是選舉主任的職責，相信選舉主任會依法依規做好相關工作，現階段不宜提出任何意見。 對於立法會前主席曾鈺成早前表示，因應近期疫情，建議將九月立法會選舉延遲一年舉行。譚耀宗認為曾鈺成分析有道理，又指近來疫情嚴重，希望政府採取方法控制疫情，包括要求中央派出人手協助香港，他強調內地有豐富經驗及專業醫療人員可幫助市民。

譚耀宗與工聯會會長吳秋北陪同民建聯譚榮勳報名參選社福界，是民建聯首次派人出選該界別。(鄭子峰攝)

譚耀宗與工聯會會長吳秋北今（27日）陪同民建聯譚榮勳，報名參選社會福利界。譚榮勳表示，今次是民建聯首次派人出選該界別，感謝不少前線社工、退休社工及學者等支持。他提及自己出身基層家庭，在單親家庭長大，曾住劏房和獲社署援助，「為弱勢社群發聲不是紙上談兵」。

譚榮勳又指，社福界一直被某派人佔據，令業界工作停滯不前，強調要聆聽市民大眾意見，並非在議會作肢體衝突、走極端的暴力場面。譚耀宗稱，譚榮勳擔任區議員時已努力為市民服務，認為他非常合適參選。吳秋北指，過往社福界被「黑暴分子」走偏了，是時候回復理性、專業。

已報名社福界的包括社總外務副會長張志偉。