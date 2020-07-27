立法會選舉｜民建聯劉佩玉戰區一　陳學鋒：泛民區議員表現如爛泥

民主派去年在區議會選舉大勝，立法會區議會（第一）界別已是囊中物，惟建制派仍決定派人出戰。民建聯深水埗區議員劉佩玉今日報名出戰「區一」，她稱區議會應重視民生議題，而應成為「攬炒派」政治舞台，又批評區議會「分顏色」服務市民，應改善不良風氣。 被問到如付何評估自己選情，她表示會先做好選舉工作，望各區議員支持。

民建聯深水埗區議員劉珮玉將出戰區議會（一）選舉。(歐嘉樂攝)

曾任「區一」議員多年的民建聯元老葉國謙現身支持劉佩玉，他指區議會是十分重要的諮詢架構，直接反映民生問題，但市民看到過去一年區議會只用作變成政治表態平台，完全失去處理民生問題的功能。他指自己過往作為區議會代表，深明「區一」議席能把區議會民意聲音帶入立法會，希望劉佩玉能走入議會，做到「撥亂反正」。

現任「區一」議員劉國勳去年在區選落敗，無法連任，他稱對劉佩玉出戰表示佩服，形容是「明知不可為而為之」。他稱讚劉佩玉地區工作堅實，是合適人選，未來亦會協助劉佩玉聯絡區議員。

民建聯副主席、前中西區區議員陳學鋒亦有到場支持，他表示過去半年區議會出現亂象，「攬炒派」在區議會中表現如爛泥一樣，又指300多名區議員在疫情嚴峻下反而關門，未有盡區議員責任，可見區議會已經「爛透」。他希望劉佩玉行出來「撥亂反正」，令區議會重回正軌。

已報名「區一」的參選人包括荃灣區議員劉卓裕。

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