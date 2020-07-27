立法會選舉｜袁彌昌選港島獲妻提名　田少批葉劉：投票次次撐政府

立法會選舉九月舉行，新民黨立法會議員容海恩的丈夫袁彌昌今天（27日）以「希望聯盟」成員身份，報名出戰香港島直選。被問到容海恩昨天已表態支持另一參選人、新民黨主席葉劉淑儀，袁彌昌笑指，容海恩有份簽署提名表格支持他出選。 葉劉於同時間、同地點報名角逐港島區議席，二人可謂狹路相逢，葉劉直指不知袁彌昌有何票源。為袁彌昌站台的「希望聯盟」發起人、自由黨榮譽主席田北俊直指，葉劉是「深藍」，每次「講就講得好好」，總是在立法會投票支持政府，反問：「我係香港島選民，點解要投票畀葉劉？」

袁彌昌今天下午在三名希望聯盟發起人兼自由黨榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀陪同下，報名出戰立法會港島區直選。（盧翊銘攝）

袁彌昌：容海恩提名我

袁彌昌今天下午在三名「希望聯盟」發起人兼自由黨榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀陪同下，報名出戰立法會港島區直選。

他表示，現時建制、泛民對立將香港推向深淵，指香港培育了他，希望用自己的學識和經驗貢獻香港，為香港尋求破局，爭取成為立法會的關鍵少數，令香港可邁向民主普選，「一國兩制」可延續至下半場。

被問到容海恩為何不為他站台，袁彌昌笑指，容海恩有份簽署提名表格支持他出選，多謝大家關心其家庭狀況。對於葉劉批評袁彌昌沒有票源，袁彌昌指，不少中產選民不滿建制派表現，希望找到葉劉淑儀的替代。

田北俊：特朗普大落後都不押後選舉

剛完成腳部手術的田北俊向來與葉劉有「牙齒印」，他直指葉劉是「深藍」，每次「講就講得好好」，總是在立法會投票支持政府，反問：「我係香港島選民，點解要投票畀葉劉？」又直指「葉劉唔係細（年紀）得我好多」，相信2047年時袁彌昌仍能處理社會事務，認為希望是屬於下一代。

對於建制派倡押後選舉，田北俊指其好友、前立法會主席曾鈺成的建議不會獲市民接受，又指排隊投票「隔得好開」，不需因擔心排隊投票的問題而押後選舉。

袁彌昌表示，現時建制、泛民對立將香港推向深淵。（盧翊銘攝）

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