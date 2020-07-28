新冠肺炎︳港澳辦：中央為香港提供一切必要支持　批有人造謠污蔑

本地新冠肺炎疫情持續下，政務司司長張建宗今日下午在防疫措施記者會指，特首林鄭月娥已獲中央答應，協助港府短時間內在亞洲國際博覽館開闢「方艙醫院」，由專家來港協助硬件工作，最多可達2000個床位。港澳辦發言人晚上亦發新聞稿指，中央高度關注近期香港爆發的新一輪疫情，非常關心居民健康和安全，將為特區抗疫提供一切必要支持。 港澳辦又指，有少數人甚至是醫護人員，在政治偏見和政治操弄的企圖下，挖空心思拋出一些奇談怪論，甚至造謠污蔑，以阻撓中央有關部門和內地對香港抗疫的支持。發言人批評，為達到政治目的而罔顧市民生命安全的行為，與「政治攬炒」同樣令人不齒，應受全社會的譴責和唾棄。

全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

港澳辦發言人指，香港近6日每日新增確診病例過百宗，指港府面對嚴峻的疫情，迅速行動，加強病源追蹤、加大邊境管制、嚴格控制公共場所聚集、收緊豁免檢疫安排等，體現出民眾至上、勇於作為的擔當精神。發言人指，由於疫情快速蔓延，香港核酸檢測能力已無法滿足需要，醫療系統已近飽和，隔離檢疫設施日益吃緊。香港社會各界及港府也向中央政府提出請求。

發言人表示，中央政府高度關注香港的疫情變化和防控工作，繼續全力支援特別行政區抗擊疫情，將應特區政府提出的請求，提供一切必要的支持和幫助，特別是提高核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等，以協助特別行政區儘快控制疫情。