立法會選舉〡方國珊六度參選再戰新東　批泛民、建制、政府偽善

立法會選舉原定九月舉行，不過有消息指，由於近日疫情轉趨嚴重，政府將押後立法會選舉延期1年。西貢區議員方國珊今(29日) 在facebook批評泛民、建制和政府都是「偽善者」，並非真心與市民共同抗疫，全都以政治利益行先。方國珊又指，既然政府「打橫嚟」，她決定正式宣布參加新界東立法會選舉。

方國珊批評泛民、建制和政府都是「偽善者」，並非真心與市民共同抗疫，政府利益行先。(資料圖片/孔繁栩攝)

就政府有意押後選舉，方國珊提出數項質疑。她稱數個月前，當大家要求馬上封閉時，為何不見政府和建制派有遠見地應對疫情，「反而立法會選舉又突然患上『遠視』？」她亦提及，不少國家均採取電子投票、網上投票或郵寄投票，以及分日子投票，質問政府為何完全不考慮。

除了批評政府和建制，她亦指「泛民其實都唔好得去邊」，強調民主派初選期間正是香港第三波疫情的爆發初期，惟泛民當時甚麼防疫呼籲都沒做，狠批政府、建制、泛民均以政治利益行先，並非真心與市民共同抗疫。



方國珊FB宣布參選，再戰新東。

這次是方國珊第六度參加立法會選舉，前五次參選新東均未能成功當選。她曾在2016年表示是最後一次參選，不過她其後指當時認為資源有限才考慮最後一次參選，市民的認同給她繼續參選的動力。結果她在2018年的補選成功取得近6.5萬票，較2016年補選與換屆選舉多逾3萬票。

其他已報名參選人請看：

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽