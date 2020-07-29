立法會選舉︳三工會代表戰勞工界撼建制　嚴守限聚令仍遭警指違法

立法會選舉九月舉行，盛傳政府已敲定押後選舉一年。香港調酒師工會主庭侯翠珊、香港資訊科技界工會主席鄧卓文及香港酒店工會主席徐考澧宣布代表民主派出戰勞工界功能界別選舉，三人今天（29日）到政府總部報名參選。 侯翠珊表示，自香港回歸而來，勞工界三個議席一直由建制派自動當選，她們三人出戰旨在阻止建制派自動當選，同時希望透過選舉，讓市民知道組織新工會是可以為勞工爭取權益。鄧卓文批評，政府全日禁止堂食，不少基層打工仔或被逼到廁所進餐，怒斥現任勞工界議員並無為打工仔發聲。

警方到場指他們違反限聚令，抄下將他們三人連同四名團隊成員的資料。（黃舒慧攝）

在二人限聚令生效首天，三人在添馬公園舉行記者會，記者會以二人一組方式進行，多出的一名參選人則與其餘二人分隔1.5米站立。在記者會進行期間，警方到場指他們違反限聚令，抄下將他們三人連同四名團隊成員的資料，警員又警告有可能要記下本身獲限聚令豁免的記者之資料。

侯翠珊表示，已從事調酒師十四年，去年與多名志同道合的業界從業員組織工會，捍衛業界權益，更希望連結業界力量，與香港人同行和為公義發聲，她希望透過議會擴大工會戰線，促進議會內外相輔相承，重建公義和民主的香港。

本身擔任廚師的徐考澧表示，即使在雨傘運動等政治事件後，也一直沒有深究政治對他的影響，認為生活一切如常，不過反修例令他政治覺醒，進而令人希望組織工會。

侯翠珊表示，自香港回歸而來，勞工界三個議席一直由建制派自動當選，她們三人參選旨在阻止建制派自動當選。（黃舒慧攝）

被問及勝算何在，鄧卓文承認贏面可能很低，但他不排除建制派難忍政府施政不堪，而暗地轉撐民主派。鄧卓文又批評，政府全日禁止堂食，不少基層打工仔或被逼到廁所進餐，怒斥現任勞工界議員並無為打工仔發聲。

三人均表示不會簽署確認書，因提名表格與確認書的內容有重覆，他們表明反對押後選舉，強調反對任何影響選舉公平公正的安排。徐考澧批評，香港已有既定法例押後選舉，為何政府仍要提請人大常委會，斥做法猶如「權力輸送」。



在記者會進行期間，警方到場指他們違反限聚令，抄下將他們三人連同四名團隊成員的資料。（黃舒慧攝））

鄧卓文批評，政府全日禁止堂食，不少基層打工仔或被逼到廁所進餐，怒斥現任勞工界議員並無為打工仔發聲。（黃舒慧攝）

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