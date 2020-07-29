立法會選舉〡泛民本土研判民意不會逆轉　難言應否維持初選結果

立法會選舉原定在9月6日舉行，有消息指，政府將以疫情為由，押後選舉一年，2021年9月才再舉行。《香港01》報道指，已報名的參選人將不計數，明年須重新報名。 押後選舉催生不少不確定因素，包括選舉經費、如何處理立會「真空期」等技術問題。外界關注，泛民初選結果是否需再定名單，有參與初選人士認為，應維持現有結果，但亦有初選出線人稱，難言應否維持結果，因有部分出線者有案在身，未知一年後的形勢變化。曾負責協調的前立法會議員區諾軒認為，倘若「大夥兒」認為明年選舉前需重新評估民意，料民主派屆時將以不被政府「抽枰到」的方式評估民意，定出協調名單。 對於有說法指民主派可把握押後選舉的真空期，加緊功能界別選民登記工作，有功能界別參選人指出，有不少準選民因牌照登記未滿一年而未能在9月選舉投票，倘押後選舉，這批準選民將成為受惠者，能夠在明年選舉投票，對部分功能界別甚為有利。不過有泛民參選人坦言，未必能在未來一年大幅增加選民人數，難評估是否對泛民有利。

有本土派初選出線人則以「好難講」來形容應否維持初選結果，該出線人指出，不少出線者有案在身，不知半年至一年後是否仍有人身自由參加選舉，加上政治形勢急速改變，認為本土抗爭派能否維持和增加支持度，需視乎初選出線者在選舉真空期有何行動。（李澤彤攝／資料圖片）

料有初選人出線入獄失參選資格

屯門區議員、新界西參選人張可森認為，若政府押後選舉是政府輸了，因代表無法面對民意，亦顯示出政府的為所欲為。他稱仍未有正式公布，故暫會繼續選舉工程。他又指，到底一年後選舉是否如常進行，仍是未知之數，現在就相信政府一年後有選舉是太樂觀。

有本土派初選出線人則以「好難講」來形容應否維持初選結果，該出線人指出，不少出線者有案在身，不知半年至一年後是否仍有人身自由參加選舉，加上政治形勢急促改變，認為本土抗爭派能否維持和增加支持度，需視乎初選出線者在選舉真空期有何行動。

有在初選出線的立法會議員同樣難言應否維持初選結果，指民主陣營內部也會隨着時間出現民意改變，半年後或有新星突然彈出並有意參選，加上相信有出線人因政治案件而入獄，屆時形勢將難而估計。但他認為政府欲以時間換取民意逆轉的如意算盤是打不響的，派錢也買不到民心，市民對政府的支持度不會有實質改變，只會犯下更多錯誤。

另有本土派指，選舉一直不是他們的首要工作，目標是要連結抗爭力量，故押後選舉並不是末日，甚至是部分目標達成。對於民主派的初選結果，認為照理應維持原有的結果。

張可森認為，若政府押後選舉是政府輸了，因代表無法面對民意，亦呈現出政府的為所欲為。（余俊亮攝／資料圖片）

區諾軒：若各陣營同意初選名單出戰明年選舉 則毋須再辦初選

曾負責民主派協調工作的前立法會議員區諾軒表示，民主派內各陣營均認同一點，就是協調出選名單是達致最大勝利的基本條件。若選舉押後一年是否需重新舉行初選定出名單？區諾軒認為，若各陣營同意初選的協調名單出戰明年選舉，便毋須以其他方式再協調出選名單。倘「大夥兒」認為明年選舉前需重新評估民意，相信民主派屆時將以不會被政府「抽枰到」的方式評估民意，定出協調名單。

區諾軒認為，政府由反修例運動發生開始，一直透過各種方式拖延而換取時間，希望民意逆轉，不過他認為社會一直存在的政治矛盾本質是不會改變，他比喻若市民一直認為自己生活在煉獄當中，不會因為過了一年而變得認同煉獄。他以近日抗疫措施為例，政府推出的措施「唔見得好」，甚至出現界外效應，「全面禁堂食，反而令到更多人企喺街食飯。」

區諾軒認為，政府由反修例運動發生開始，一直透過各種方式拖延而換取時間，希望民意逆轉，不過他認為社會一直存在的政治矛盾本質是不會改變，他比喻若市民一直認為自己生活在煉獄當中，不會因為過了一年而變得認同煉獄。（歐嘉樂攝／資料圖片）

民主派初選應否重新舉辦成為未知之數。（李澤彤攝／資料圖片）

指功能界別才是35+關鍵 未來一至兩個月搶攻選民登記

反修例運動催生了新工會運動，不少「黃營」支持者為搶攻功能界別和明年的選委會選舉，登記成為工會，甚至開設公司或登記不同行業的牌照，以取得功能界別投票權。有功能組別參選人指出，根據選舉法例，不少界別的選民需要在選舉前一年取得有效資格，例如工會需成立一年，才能成為勞工界選民，因此不少在去年9月後才成立工會或公司的選民，未必趕不及「尾班車」在今年9月選舉取得投票權。

該參選人指出，在比例代表制下，民主派即使取得大多數選票，惟在地區直選很難取超過24席，達致「35+」的關鍵在於功能界別能否有所突破，形容押後選舉如同予民主派重整旗鼓的機會，把握未來一至兩個月時間，呼籲支持者積極登記成為選民。

有參選功能界別的泛民中人稱，押後選舉令情況更不明朗，若業界因疫情而倒閉，到時業界更有機會失去選民資格，泛民亦未必在未來一年能大幅增加選民人數，故難評估是否對泛民有利。有民主派中人指出，民主派積極登記選民的同時，建制派同時能夠動員支持者登記，不會坐以待斃。

另一名民主派功能界別參選人則指出，在提名期展開後，不少同路人欲爭提名出選地產及建造界、紡織及製衣界、旅遊界等以公司票為主的界別，惟爭取提名過程相當困難，同時發現部分界別並非牢不可破，部分界別登記門檻不算太高，大可把握未來一至兩個月「搶灘」。

對於有說法指民主派可把握押後選舉的真空期，加緊功能界別選民登記工作，區諾軒認為，建制派為了進一步鞏固他們的勝利，一定會把功能界別選民登記「睇得更緊」，認為民主派未來一年需立於不敗之地，繼續做好民眾工作。

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