港版國安法｜學生動源前成員劉康FB：6月尾已抵英尋求政治庇護

警方新成立的國家安全處昨晚(29日)首次上門拉人，「學生動源」前召集人鍾翰林涉嫌違反《港區國安法》的煽動他人分裂國家；前發言人何諾恆及前成員何忻諾、陳渭賢分別在沙田沙角邨及大圍新村等被捕。 「學生動源」前成員、香港效益主義黨主席劉康在臉書透露，自己早於六月尾、即《港區國安法》通過前已到英國尋求政治庇護，抵英後獲鄭文傑成立的避風驛協助以及英政府安排住宿。他呼籲世界各國制裁香港政府及中國政府，包括對侵犯人權者實行，禁止入境、凍結資產及貿易制裁。 他斥港府用國安法迫害主張獨立人士，明顯是踐踏言論自由人，認為如果自己沒有及時去到英國，「今日香港政府就會拘捕我、迫害我。」

被捕4人包括學生動源前召集人鍾翰林。（資料圖片）

劉康今(30日)早在臉書表示，自己過往曾因政治立場慘遭香港政府無理報復拘捕、控告及還押監獄，又曾經公開到英美領事館請求英美制裁親中人士，和出版主張香港獨立的政論集，預料政府必會用國安法對他秋後算帳，因此六月尾已抵達英國倫敦希思路機場申請政治庇護。

劉康表示，抵達英國後由英國駐港領事館前職員鄭文傑有份籌設的「避風驛」協助處理政治庇護程序，又免費為他安排了律師，亦解答他英國日常生活問題。劉康又指，英國政府一直禮待他，為其妥善安排住宿以及提供每日三餐。

劉康表示，雖然自己在英國不用再受到香港政府及中國政府迫害及恐嚇，但他對香港政府及中國政府損害香港人自由，仍然感到非常憤怒，「香港明明屬於香港人，但而家要走嘅人係香港人，而唔係班賣港賊。」呼籲世界各國制裁香港政府及中國政府，對侵犯人權者禁止入境、凍結資產及貿易制裁。