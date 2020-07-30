戴耀廷被炒｜許智峯擬提私人草案改大學條例　廢除特首校監必然制

香港大學校務委員會日前未有接納教務委員會建議，以18票贊成、2票反對，決定解僱港大法律學院副教授、佔中發起人戴耀廷。 民主黨立法會議員許智峯今天（30日）表示，已草擬私人條例草案，盼下屆議會提出《2020年大學法例（修訂）條例》，修改八所政府資助大學的條例，廢除特首校監必然制，並廢除特首委任大學管治團體成員及主席的權力，改由管治團體經立法會同意後委任成員，由管治團體自行委任主席。

許智峯批評港大校委會解僱戴耀廷是百分百的政治決定。（盧翊銘攝）

許智峯批評港大校委會解僱戴耀廷是「百分百的政治決定」，以政治壓倒學術自由，背棄大學價值，又指特首作為大學的必然校監或監督，掌管委任權力，安插親信在大學推行「政治任務」，打壓言論自由。

他已完成草擬私人條例草案，修訂《大學條例》，廢除特首作為校監及委任角色。他指回歸前後，特首校監應然制相安無事，出任校監只是出於禮節式，惟自梁振英年代開始，政府向大學行使實際權力。

許智峯表示，已草擬私人條例草案，提出《2020年大學法例（修訂）條例》，修改八所政府資助大學的條例，包括廢除特首必然出任大學校監/監督的制度，改為以校內選舉產生校監或監督，體現校政民主化；廢除特首委任大學管治團體成員及主席的權力，改由管治團體經立法會同意後委任成員，及自行委任主席，消除政權對院校管治的影響力；訂明大學處理學生紀律事宜時須涵蓋的元素，紀律程序必須有學生代表參與，施加嚴重處分前必須獲大學教務團體的同意，並設有上訴機制。

許智峯表示，希望在9月選舉後在立法會提出該私人草案，但由於選舉或被押後，增添不明朗因素。他表示，民主派或能在下屆立法會主導或過半，強調在議會戰線要寸土必爭、「有權用盡」。