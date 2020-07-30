立法會選舉︳梁繼昌被DQ　質疑沒反對美國制裁　裁不擁護基本法

多名民主派立法會選舉參選人今日收到選舉主任宣布，DQ其參選資格。其中參選會計界的現任議員梁繼昌，被選舉主任稱他曾參與訪美了解《香港人權與民主法案》之行的記者會，但在過程中不作任何說明，直至最近被選舉主任提問時，才試圖與美國制裁行動劃清界線。 會計界功能界別選舉主任廖廣翔指，《基本法》第40條的聲明要求下，保證效忠中華人民共和國香港特別行政區的意圖之含義，包含避免作出任何危害國家安全行為的義務，而尋求外國政府干預中國及香港內部事務，特別是透過實施制裁，是涉及危害國家安全的行為，因而裁定梁繼昌並不真確地及誠意地擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區，決定他不獲有效提名。

選舉主任指，梁繼昌曾與其他香港代表參與在美國舉行的「美港交流會」的圓桌會議，其後與莫乃光及譚文豪兩位立法會議員召開記者會匯報行程，集中報告制裁香港一事，但他沒有對此表示異議或反對。（資料圖片）

廖廣翔在一共26頁的回信中，提到決定梁繼昌提名無效的理由。當中提到，梁繼昌曾於今年3月與其他香港代表參與在美國舉行名為「美港交流會」的圓桌會議。其後與莫乃光及譚文豪兩位立法會議員召開記者會匯報行程，會上集中報告美國在《香港人權與民主法案》下制裁香港一事。

廖廣翔表示，梁繼昌回覆其查詢時，雖然表示沒有推動或倡議其他政府向香港實施制裁，亦不希望香港遭受制裁，未來亦不會作出以上行為，但他是以民主派三人團隊之主要成員的身分參與訪美之行，之後主持記者會時雖然發言沒有提及美國制裁行動，但他擔任記者會主持人，會上從未對美國制裁提出異議或表示反對。

被質疑沒有劃清界線 是扮演支持或輔助的角色

另外，廖廣翔亦提到，梁繼昌提名時報稱的政治聯繫為「專業議政」，而「專業議政」曾在3發表題為「美國對港政策的五大條件」的貼文，總結訪美之行的跟進工作。該貼文提及「...美國方面應該嚴正執行《香港人權及民主法》中的報告和制裁,責任實在美國手中」。選舉主任指，即使文章內容沒有梁的參與，他亦從未公開澄清對此等貼文的內容有異議或表示反對。

廖廣翔稱，梁繼續無論如何，在美國制裁行動中是扮演支持或輔助的角色，因為他在訪美之行前、行程期間以至其後，從未與美國制裁行動劃清界線或表達異議，直至最近回應我就他參選立法會會計界別選舉提出的問題時，才試圖與美國制裁行動劃清界線，最後裁定他非真誠擁護基本法，所以參選提名無效。