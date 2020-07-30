立法會選舉｜戴啟思今報名出戰法律界　對郭榮鏗等12人被DQ感意外

立法會選舉提名期將於明日（31日）結束，然而今日已有最少12名已報名參選人士，收到選舉主任去信通知，取消其參選資格(DQ)，當中包括爭取連任法律界功能組別的公民黨郭榮鏗。 早前盛傳郭榮鏗已覓得「Plan B」人選亦於今日揭盎，大律師公會主席戴啟思今午報名循法律界出選。戴啟思向《香港01》查詢時證實已以個人名義報名，自己具備成為一名優秀議員的條件。 雖然戴啟思未有正式回應郭榮鏗被DQ一事，但稱12名泛民報名人士遭DQ，是一個相當高的數字，對此感到意外。

現任法律界議員、公民黨郭榮鏗就於25日接獲選舉主任的提問。（資料圖片／羅君豪攝）

因內會風波遭「兩辦」點名炮轟的公民黨郭榮鏗，今日收到選舉主任通知正式被DQ，恰巧，其「Plan B」人選亦於今日正式曝光，大律師公會主席戴啟思今午報名參選法律界。

大律師公會主席戴啟思報名循法律界出選。（資料圖片／高仲明攝）

以獨立身份參選的戴啟思表示，相信於今日稍後的時間可被確認提名。他解釋，有見或出現候選人被取消資格的情況，為了讓法律界同業在選舉中有更多選擇，故此考慮參選。戴啟思又相信，憑藉自己豐富的法律經驗，能夠履行立法會議員的職務。

連任3屆大律師公會主席的戴啟思，曾多次就《逃犯條例》修訂及《港區國安法》提出意見書，以及發表多份聲明，主要擅長憲法及人權法，亦曾參與起草《香港人權法案條例》。

另外已報名法律界的尚有女大律師麥慶歡。

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