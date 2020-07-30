立法會選舉‧拆局｜押後選舉仍「落刀」DQ民主派　北京仍有後着？

正當政府押後立法會選舉一年的消息甚囂塵上之際，今日（30日）共有12名報名民主派參選人收到通知，被選舉主任裁定提名無效，政府稱不排除還有更多人會被DQ。外界疑惑的是，選舉既然會押後，何解選舉主任們仍手起刀落，大規模DQ？ 不管其麼原因，被DQ的民主派人士幾已肯定參選之路斷絕，以後再難參選立法會或區議會。現時懸而未解的是，被選舉主任指不符擁護《基本法》和確保效忠香港特區政府的民主派參選人中，不少是現任立法會議員，人大常委會下月決議今屆立法會延長一年時，會否將其剔出名單，即馬上喪失議員資格。

多名報名參選2020年換屆選舉的民主派今日（30日）收到通知，被選舉主任裁定提名無效。（羅君豪攝）

疑問一：傳中央賦權現屆議員延任一年 被DQ者能否重返議會？

消息指，基於認為目前社會要全力專注抗疫，並擔心進行選舉會導致大量市民聚集，增加感染機會，政府將於日內公布，原定於9月6日舉行的立法會選舉押後一年。有關決定勢必衝擊立法會與政府運作，影響大量政府法案及撥款的審議。為解決「真空期」問題，政府將會提呈人大決議，賦權本屆立法會議員延任一年以處理政務。

12名民主派參選人今日被裁定提名無效，意味被取消參選資格。當中同被DQ的現屆議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，等同被判定明年不能透過參選重返議會。如今的最大懸念是，當人大常委會下月決議將今屆立法會延任一年時，會否以被DQ議員已被裁定不符真誠擁護基本法及確保效忠香港特區政府規定，指定被DQ議員不能延任一年。倘若如此，郭榮鏗所代表的法律界及梁繼昌的會計界，會足足在立法會「缺席」一整年。

公民黨至少4人被DQ。（資料圖片）

疑問二：現任區議員被DQ 中央會否出手重新定義資格？

被DQ的參選人中，包括袁嘉蔚、梁晃維、李嘉達等眾多現任區議員。當日打著「光復香港、時代革命」等口號成功入閘，基本法委員會副主任譚惠珠早在國安法生效之初，批評去年選舉無人因此被DQ是「走漏眼」。今次因參選立法會而被選舉主任裁定不符真誠擁護基本法和確保效忠香港特區政府，北京會否乘勢推翻其當選區議員資格？

一旦現任議員及區議員均被褫奪資格，民主派陣營必會進一步受挫，能否再次通過初選選出出線代表、其他參選人會否同被DQ，仍存在種種未知之數。

被DQ的參選人中，包括袁嘉蔚（左二）、梁晃維（左三）等眾多現任區議員。（資料圖片）

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