立法會選舉︳DQ風暴陸續有來？　譚文豪、朱凱廸命運待揭盅

立法會選舉九月舉行，截止今天（30日），共有20名民主派參選人收到選舉主任查詢，其中12人今天已被取消參選資格，尚餘8人的命運仍未揭盅，包括參選九龍西的社民連岑子杰、民協何啟明和張崑陽、參選新界東的人民力量陳志全、參選新界西的熱血公民鄭松泰、參選批發及零售界的張秀賢，以及公民黨九龍東參選人譚文豪和飲食界參選人林瑞華。 由於大批「本土抗爭派」在提名期中後期才報名，包括參選新界西朱凱廸、黃子悅等，至今仍未收到選舉主任查詢，而提名期明日才結束，故未知他們會否步「DQ12」的後塵，在宣布押後選舉前被確認或取消資格。

公民黨主席梁家傑今天回應DQ風暴時，坦言相信該黨其餘二人都會在短時間內被DQ，又說若公民黨是因過去捍衛人權、民主、自由的工作而被DQ，是與有榮焉。（余俊亮攝）

根據資料，至今共有20名民主派參選人收到選舉主任查詢，公民黨六子全數收到選舉主任的信件，除了香港島鄭達鴻外，五人的信件內容大致相同，其中新界東楊岳橋、香港島鄭達鴻、新界西郭家麒和法律界郭榮鏗於本月25日同時收到選舉主任查詢，譚文豪和林瑞華則於本月27日收到信件，恰巧首批被DQ的公民黨黨員，正是較早收到和回覆選舉主任查詢的黨員。

公民黨主席梁家傑今天回應DQ風暴時，坦言相信該黨其餘二人都會在短時間內被DQ，又說若公民黨是因過去捍衛人權、民主、自由的工作而被DQ，是與有榮焉。

連同譚文豪、林瑞華，共有8名已收到並回覆選舉主任質詢的參選人，仍未收到「入閘」通知，包括參選九龍西的岑子杰、何啟明和張崑陽，以及參選新界東的陳志全，未知四人的命運會否與「DQ12」相同。

在初選出線的12名「本土抗爭派」，已經有6人「陣亡」，包括香港島的袁嘉蔚和梁晃維、九龍東的黃之鋒、新界東的劉頴匡和何桂藍，以及超區岑敖暉，其餘「本土抗爭派」由於在提名期中後期才報名，暫未收到選舉主任來信查詢。根據過往數宗選舉呈請案件，法庭裁定選舉主任需予參選人作出解釋的合理機會，相信若要DQ他們，定必先去信查詢以「走程序」。

多名現任立法會議員因被DQ，參選路斷。（羅君豪攝）

8人曾被選舉主任查問 仍未接獲提名通知 九龍東：譚文豪（公民黨） 新界東：陳志全（人民力量） 新界西：鄭松泰（熱血公民） 九龍西：岑子杰（社民連）、何啟明（民協）、張崑陽 飲食界：林瑞華（公民黨） 批發及零售界：張秀賢

朱凱廸的命運有待揭盅。（高仲明攝/資料圖片）

被DQ 12人名單 港島區：袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻（公民黨）、鄭錦滿（熱血公民） 九龍東：黃之鋒 新界東：劉頴匡、何桂藍、楊岳橋（公民黨） 新界西：郭家麒（公民黨） 超區：岑敖暉 法律界：郭榮鏗（公民黨） 會計界：梁繼昌（專業議政）

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