立法會選舉︳「被DQ」梁繼昌成熱搜詞　學者：市民認識淺感意外

各選舉主任今日（30日）一次過DQ12名民主派立法會選舉參選人，除了抗爭派部分人被DQ之外，連被視為溫和泛民的公民黨4名參選人及會計界現任議員梁繼昌亦難倖存。而今日下午3時許開始，梁繼昌上了網上熱搜榜，為一眾被DQ者中之冠。 中大政治及行政學系高級講師蔡子強指，相信原因是大家對梁繼昌被DQ感到意外，因為梁的形象一向溫和、斯文，又料市民對他未必真的很認識，所以才希望搜尋有關他的資料，了解他為何被DQ。

蔡子強指，一般市民不會很清楚梁繼昌參與過的工作，加上他的形象「謙謙君子、溫文有禮」，料亦是大眾對他被DQ感到意外的原因之一。（資料圖片／吳倬安攝）

梁繼昌被選舉主任質疑曾參加與美國制裁香港有關的工作，「相信他無論如何，在美國制裁行動中是扮演支持或輔助的角色」，裁定他非真誠擁護基本法，參選提名無效。在一眾被DQ的民主派參選人中，梁繼昌在網上熱搜度最高，次之為公民黨楊岳橋、何桂藍、袁嘉蔚、岑敖暉，此排位或可反映市民對不同參選人被DQ的感意外程度。

蔡子強接受《香港01》查詢時指，一般市民不會很清楚梁繼昌有參與過相關工作，加上他的形象「謙謙君子、溫文有禮」，料亦是大眾對他被DQ感到意外的原因之一。

至於搜尋度比楊岳橋更高，蔡子強分析指，相信是因為楊岳橋被視為公民黨一部分，而公民黨的形象更深入民心，所以他在搜尋時，被視為整個公民黨被DQ的一部分，反之梁繼昌則被獨立搜尋。