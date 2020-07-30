新冠肺炎‧拆局︳病學權威鍾南山開腔倡全民檢測　林鄭會否聽從？

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，累計確診人數已衝破3,000宗大關。中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山昨日（30日）在廣州接受訪問，指香港現時已出現社區傳播，但還未出現幾何級增長，關鍵要看接下來的防控情況；又稱香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。 鍾南山在內地是傳染病學的權威，說話甚具份量，連國家主席習近平亦需重視其意見。今年初病毒於武漢市初爆，病毒會人傳人亦是他首先確認。如今鍾南山就香港疫情開腔，又會否對特首林鄭月娥的決定帶來影響？

鍾南山在內地傳染病防治方面甚具份量。（資料圖片）

於內地份量極重 衞健委直接邀請到武漢視察

鍾南山於2003年沙士疫情時，就因長期關注病毒疫情，於廣東省接收患者及研究療法而聞名，被譽為抗擊沙士領軍人物。

去年底至今年初，新冠病毒於武漢市爆發初期，外界對病毒嚴重性並未有足夠重視，只將焦點放在當地華南海鮮市場，也未確定會否人傳人。1月18日，國家衞健委緊急致電鍾南山，邀請他帶領專家組到武漢市考察。鍾南山1月20日接受央視訪問時，表示已有確實證據證明病毒人傳人，這才引起輿論的廣泛重視。

亦是在鍾南山等專家的高度重視下，新冠疫情防控進入中央領導層面。1月20日，國家主席習近平首度對疫情發出指示，要求高度重視及全力做好防控工作。國務院總理李克強同日要求做好與世界衞生組織、有關國家和港澳台的溝通協調。

作為傳染病學權威的鍾南山，為香港疫情「把脈」，倡議進行全民檢測，以控制疫情，估計林鄭月娥也感受到「壓力」，不得不認真考慮。（資料圖片）

本港檢測數量遲遲追不上需求

在香港，病毒檢測的情況一直是外界關注所在。自本地疫情首爆，社會廣泛關注是否存在社區隱形傳播鏈，因此提早檢測才是治本之法。本港3月爆發第二波疫情，但至3月28日每日只有約2,000個檢測，但當時每日也有數千人入境，數量明顯不足。港大微生物學系講座教授袁國勇於3月29日受訪時表示，每日應做7,500個檢測才有效果。

不過袁國勇目標的數字遲遲無法達成。5月19日，特首林鄭月娥表示當時每日最多能做4,500個檢測，會設法增至7,000個。直到7月10日，食物及衞生局局長陳肇始才稱，月底每日病毒檢測可增至7,500個，當時第三波疫情已開始爆發，而且比首兩波更嚴重。政府及後先後推出為高危群組免費檢測，並於本周一為慈雲山公共屋邨居民安排病毒檢測服務，但同日記者會上已有多名記者質疑，當時病毒早已擴散到多區，只為慈雲山居民檢測是否足夠。

從整體數字來看，本港截至7月21日，由衞生署和醫院管理局所作的總檢測量有524,969個。林鄭在7月25日發表的報告中，提到「過去十日每日平均進行超過一萬個檢測，並按需要向私營化驗所購買服務」。雖是比過去有進步，但距離全民檢測仍有大段距離，以這個數字，談切斷隱形傳播鏈，相信亦非常困難。如今作為傳染病學權威的鍾南山，為香港疫情「把脈」，倡議進行全民檢測，以控制疫情，估計林鄭月娥也感受到「壓力」，不得不認真考慮。