立法會選舉丨楊岳橋、梁繼昌齊被拒入閘　楊：DQ準則已被重新定義

立法會選舉提名期今日（31日）完結，正當政府將押後立法會選舉一年的傳言沸沸揚揚之際，有12名民主派參選人昨日（30日）獲通知被選舉主任裁定提名無效。政府發布新聞稿說明判斷參選人是否真誠擁護基本法的五大理由，更表示不排除會有更多人被取消資格。 除了「抗爭派」參選人，競逐連任的現任立法會議員楊岳橋及梁繼昌亦位列「DQ」名單之內。雖然二人今早出席電台節目時均表示，對結果不感意外，但楊岳橋直言對被視為「溫和派」的梁繼昌也被DQ感到誇張，並稱留意到過去提倡港獨才被取消資格，認為如今DQ準則已被重新定義。

被視為溫和泛民的梁繼昌亦被DQ。（資料圖片／盧翊銘攝）

回應溫和派被「DQ」 楊岳橋：政府更猖狂

楊岳橋認為梁繼昌既溫和又富有經驗，對溫和人士被「DQ」感到誇張。他又指取消參選資格的標準已被重新定義，過去是提倡「港獨」的人士不能參選，如今政府可將不喜歡的人放入昨日列舉的「五條紅線」內，不排除有更多人會被取消資格。

他又表示，選舉主任的回覆更像是走程序，認為可能一早已經準備好答案。他說不希望其他同道中人都被DQ，但指今天是提名期最後一天，可能會有很多事發生。

楊岳橋指取消參選資格的標準已被重新定義，過去是提倡「港獨」的人士不能參選，如今政府可將不喜歡的人放入「五條紅線」內。（資料圖片）

稱「五條紅線」準則沒有客觀標準

楊岳橋表示，雖然《港區國安法》表明「既往不咎」，但這項準則的運用似是自由判斷，例如在政治方面，當釐定選舉資格時又會無限追溯，等於沒有客觀標準。又指「尋求外國干預香港事務」標準含糊，反指要求外國給予香港特殊地位亦可能屬干預，不過因為合乎心意而獲許可。

梁繼昌亦指，政府釐定參選資格的準則是不停「搬龍門」，令人無所適從。他舉例指出，選舉主任表示自己在「美港交流會」圓桌會議後的記者會上從未對美國制裁提出異議或表示反對，再判斷自己是扮演支持或輔助的角色。他認為判斷其他候選人的準則亦然，「雖然你守法，（選舉主任）又可以話你冇信奉基本法，又可以DQ一大班人」。

他相信不少民主派候選人未必會受選舉主任認可而入閘，因為這次事件反映出政府並不怎麼理會候選人對選舉主任的回答，純憑主觀意願決定。

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