立法會選舉延期｜為何不召緊急會議免真空？湯家驊：或遭司法挑戰

特首林鄭月娥昨（31日）正式宣布，援引《緊急情況規例條例》，將原定於9月6日舉行的立法會選舉，押後一年至2021年9月5日舉行，並已尋求人大常委會指示，如何處理因押後選舉而衍生的「真空期」問題。 政界紛紛聚焦未來一年議會真空期的處理方法，其中，若林鄭援引《立法會條例》第11條召開緊急會議，更可避免由北京「出手」處理立法會事宜。但她今早已表明此做法牽強，並會引來法律挑戰，似乎暗示「此路不通」，究竟運用《立法會條例》在法律上為何不可行？

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，援引《立法會條例》第11條或遭受司法挑戰。（資料圖片／林若勤攝）

根據《立法會條例》第11條，於立法會任期完結後至換屆選舉前的期間內，主席必須應行政長官的要求，召開立法會緊急會議。而於緊急會議開始前的立法會任期內擔任議員的人，須當作為立法會議員。

在具體操作上，現屆立法會主席梁君彥需應林鄭要求，在未來一年召開緊急會議，此立法會緊急會議亦可以授權轄下委員會繼續運作，包括內委會、財委會等。

更重要的是，此方法屬香港內部可以自行解決的範圍內，毋須人大常委會就《基本法》內容釋法，或另立新決定，可避免引發新一輪政治風暴。

但觀乎林鄭在昨日記者會上的回應，似乎已暗示以上做法並不可行。她指出，運用 《立法會條例》第11條召開緊急會議，並非條例的原意，亦有機會受到司法挑戰。林鄭今早亦在電台節目上再解釋，有關做法牽強。

湯家驊：緊急會議可處理事項有局限

作為林鄭的智囊，行政會議成員、資深大律師湯家驊同樣認為，援引《立法會條例》第11條或遭受司法挑戰，例如有人會質疑為何每次會議均為緊急會議。他又指，在緊急會議上可處理的事項亦有局限，只可處理必要的緊急事項，例如《施政報告》、《財政預算案》，但未必可處理在今屆會期內仍未通過的政府法案，甚或召開財委會處理政府撥款。

湯家驊坦言，由人大出手的好處是不會受到法律挑戰，但由於今次很大機會是由人大常委會延長立法會會期，或會讓人有北京干預立法會內部事務的觀感，觸發新一輪政治風暴。

湯家驊今早在電台節目上亦表示，如果北京從《基本法》69條和附件條文着手，即立法會除第一屆外每屆任期為4年的規定，則需要解釋有關條文，就像當年處理前特首董建華離職時的真空期。若人大常委會選擇成立新的臨時立法機關，則需作出新的「決定」。