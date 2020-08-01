立法會選舉延期｜特首辦：對個別媒體具誤導性報道表示遺憾

政府昨日（31日）指因目前疫情嚴峻，引用《緊急情況規例條例》押後立法會選舉一年，有關決定並沒有與4名專家顧問商討。 《明報》昨日刊出報道指，近日向7名專家就立法會選舉延期查詢，6人不回應或不具名回應，當中有人表示在《港區國安法》下，不能批評任何港府決定。特首辦今日發表新聞稿回應，表示留意到個別媒體對行政長官與政府抗疫專家之間有關疫情的溝通作具誤導性的報道，對此表示遺憾，強調沒有與任何一位政府抗疫專家討論過押後選舉事宜。

特首辦表示，對有個別傳媒報道穿鑿附會，試圖令讀者以為行政長官引述專家對選舉的意見表示遺憾。（資料圖片）

特首辦發言人強調，行政長官林鄭月娥沒有與任何一位政府抗疫專家討論過押後選舉事宜，每項抗疫措施皆由特區政府通盤考慮而推出。而林鄭於記者會上引述專家的意見，均是有關疫情。對有個別傳媒報道穿鑿附會，試圖令讀者以為行政長官引述專家對選舉的意見，行政長官辦公室對此表示遺憾。

特首辦的新聞稿中繼指，為避免不必要的誤會，林鄭月娥已於今日下午舉行的抗疫專家顧問委員會會議上，主動向四位出席的專家澄清有關部分媒體的失實報道。

《明報》昨日刊出的報道指，近日向7名專家查詢疫情是否嚴峻至要押後選舉，6人沒回覆、拒回應或不願具名被報道，並引述一名專家表示，國安法下不能批評任何港府決定，稱法例會危及學術自由，該名專家又指，不少同事因國安法考慮離港，相信本港大學研究的高水準會逐步下降。