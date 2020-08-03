新冠肺炎｜梁振英：不恢復兩地經濟交往　香港會因疫情成經濟孤島

本港第三波新冠病毒疫情連續10日確診破百，中央決定派遣內地檢測人員赴港協助開展大規模篩查。全國政協副主席、前行政長官梁振英今（3日）在臉書上發文，呼籲反對中央支援香港防疫的人「高抬貴手」，他指事件不僅關乎市民健康，亦關乎香港經濟、市民生計。 他指今次中央派人參與，可以爭取中央對香港防疫進度的信心，從而爭取香港和內地社會經濟交往的正常化，否則香港會長時間因為疫情成為經濟孤島。

新民主同盟今日於醫院管理局總部門外請願，不滿政府要求中央派員來港協助全民檢測。（歐嘉樂攝）

梁振英表示，內地其他省市自治區的本土個案已經持續一段時間「歸零」，整個內地一天只有幾十宗確診，香港過去12天每天都超過100宗，疫情極其嚴重，是全國的重災區。

梁振英指，大家可以想像中央和內地官員以至民間怎樣看香港，下一個要回答的問題是香港和內地的經濟交往何時可以恢復正常，「香港的失業問題何時可以剎車？過去幾天，又聽聞幾個朋友任職的機構結業。香港長時間因為疫情成為經濟孤島，香港人的生活只會雪上加霜，有些行業會一蹶不振。」

他表示，防疫抗疫不僅是市民的健康問題，亦關乎市民生計、企業存亡。他指防疫抗疫工作有中央派人參與，可以爭取中央和地方政府對香港疫情發展的了解和防疫進度的信心，從而爭取香港和內地社會經濟交往的正常化，是防止香港經濟進一步下滑、失業率繼續上升的工作重點，「非常時期，我們必須用非常手段」。