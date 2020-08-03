專訪｜內地護法田飛龍倡立會延任一年　DQ4可續任　組臨立會不當

港府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，並提請人大常委會就立法會真空期作決定，連日來建制陣營拋出不同建議，包括成立臨時立法會，由官方委任議員。 不過，北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍認為，香港已回歸23年，立法機關運作已上軌道，倣效當年成立臨立會並不妥當。他建議現屆立法會延任一年，成本最低之餘，亦可保持立法會整體運作，又指被取消參選資格的4名現任民主派議員，在未來一年可續任立法會。

立法會。（資料圖片）

倡原班人馬過渡 由人大通過《決定》延任一年

田飛龍接受《香港01》訪問時表示，推遲立法會選舉帶來權力真空問題，但在特區政府層面無法處理，由中央出手合法合規。對於為何不引用《立法會條例》第11條，由特首召開緊急會議，以應付立法會真空期，他認為間中開會令立法會難以運作，無法充分履行憲制責任，而此條例是對應《立法會條例》第44條有關換屆選舉押後14天的規定，「不能一次一次的召開，否則可能像特首（林鄭月娥）所說，讓人覺得是濫用權力。」

林鄭月娥日前宣布引用《緊急法》押後選舉一年，田飛龍認為，由現屆議員延任一年最合適及完整，指立法會過去幾年基本上履行了職責，「雖然反對派不時拉布」，但整體而言現屆議員「能力上沒有問題、經濟豐富」，而且由原班人馬過渡，成本最低。

不過，《基本法》第69條規定立法會4年一屆，延任一年是否有矛盾？田飛龍指，人大常委會可參考2005年人大就特首任期釋法的例子，就立法會任期作出《決定》，注明是因應非常態情況延任本屆立法會一件，避免權力真空。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍。（資料圖片）

指成立臨立會不妥當

公民黨楊岳橋、會計界梁繼昌等4人早前報名競逐連任，被選舉主任以反對國安法、尋求外國制裁等理由DQ，一旦本屆會期延長一年，4名議員能否續任？田飛龍指，選舉主任否定參選人資格，不代表否決其現任議員身份，兩者並無矛盾，除非當局以其他法律手段DQ其議席，否則該4名議員可續任一年。

至於有建制派提倡成立臨時立法會，田飛龍指，當年中方成立另起爐灶成立臨立會，是因為港英政府違反承諾，但香港已回歸23年，立法會運作已有規範，如今再成立臨立會只會令憲制安排更複雜，並不妥當，「這不是最優的方案」。