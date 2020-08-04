立法會選舉延期｜謝偉俊倡「附帶條件」延任：被DQ者應不止4人

立法會選舉延期一年，有關未來一年過渡議會的安排，近日成為政界焦點。其中4名民主派現任議員被選舉主任裁定提名無效，未來一年能否過渡，近日成為討論話題。 立法會議員謝偉俊今日（4日）於港台節目表示，一些被選舉主任裁定提名無效的議員，理論上已經越過了擁護《基本法》、效忠香港特區的紅線。他建議，人大常委稍後可以「附帶條件」的形式，讓現屆議員延任，篩走一些不符合條件的人，又揚言在這情況下，應該不止4名現任議員被DQ，有更多人可被視為不符資格。

謝偉俊提出以「附帶條件」形式，延任現屆立法會。（資料圖片）

倡選舉主任公布其他提名決定 確認什麼人不適宜過渡

謝偉俊指，延期選舉是個難題，過往從未試過。他認為，現時香港的政治紅線，出任重要公職須擁護《基本法》、效忠香港特區等，全世界都沒有一個地方，議員是會以漠視、顛覆現行執政機關為己任，情況就好像律師以藐視法庭為己任一樣。謝偉俊建議，人大作相關決定時，不須每一位現任議員都延任，可附帶一些條件，確保延任者不越過紅線。

他舉例指，一些機構容許僱員達60歲退休年齡後延長服務，也可以附加條件如「工作表現良好」等，因此認為附帶條件的延任不是問題。謝偉俊揚言，如果根據現時的準則，個人認為不能延任的議員不止4人。他接受《香港01》記者查詢時舉例指，公民黨多名現任議員被裁定提名無效，直觀上會覺得，另一位現任議員譚文豪都有參加黨友相關被視為不符合參選資格的活動，但不明白為何他沒有收到DQ通知。

謝偉俊進一步建議，即使今屆選舉程序已經終止，選舉主任仍應公布參選人提名是否有效的決定，因為這可識別有哪些現任議員不適合延任至未來一年過渡議會，否則這等同鼓勵參選人日後臨到提名期完結前才報名。他認為，這樣做不是單純為了DQ現任議員，也可以確認參選人是否有資格獲取補償，因為據政府決定，被裁定提名無效者不獲發還選舉開支。謝偉俊指，如果有些人不符參選資格，但只是因為技術上選舉主任未來得及決定，那最後獲得補償，這在邏輯上說不過去，法律上也有機會引來挑戰。

有關未來一年議會的工作重點，謝偉俊認為應集中在防疫、振興經濟、民生、選舉公平性方面，一些具政治爭議的項目，如《基本法》第23條立法、修改議事規則等，未必有時間處理。

譚耀宗認為，未來一年政府再無藉口不改革選舉投票安排。（資料圖片）

譚耀宗：人大常委會將作清晰決定

全國人大常委譚耀宗在同一個節目中表示，現時人大常委會會議的議程暫時未見香港立法會真空期相關問題，委員長有沒有加入議程，須上京後才知。港區人大列席方面，他估計會有相關安排，具體人數暫時未了解。譚耀宗重申，雖然現屆議員直接延任在技術上可行，但個人認為被裁定提名無效者，獲延任會有所矛盾，但現階段不宜表達太詳細個人意見。他相信，人大常委會作決定時，會兼顧原則上的問題，以及清晰、能夠切實執行，否則特區政府無所適從。

譚耀宗又指，未來一年時間特區政府再無藉口拖延改善選舉安排，認為現今科技發達，仍然要拿著身份證到實體票站用紙張投票，是十分「老套」的做法，也產生很多漏洞。

田北辰：平衡各持分者感受 才可有利管治

實政圓桌立法會議員、港區全國人大代表田北辰則指，個人建議原班人馬過渡一年，因為這最能平衡社會觀感。他指，參選人被指不符資格是下屆的事，如果立法會延任，理論上都是第6屆事務，不宜作太多改動，而目前本地又沒有特定法例，禁止被裁定提名無效的人出任已有的公職。他認為，4票之差在現時的議會未必很決定性，但如果將4名現屆議員趕出，將來歷史上或會留下尾巴，外界會質疑這一年議會所作決定的認受性。田北辰坦言，做每件事前都要先問自己，真正的目的是什麼，他認為平衡各持分者意見和感受，才是真正的管治良藥。