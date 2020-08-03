立法會選舉押後│延長任期違法？陳弘毅強調人大常委會有權處理

政府上周五宣布因應新冠肺炎疫情押後立法會選舉一年，但基本法規定立法會每屆任期4年，選舉押後將令今屆會期即將完結的立法會出現真空。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅指，人大常委會有權處理關於基本法的事務，舉例指早年處理「一地兩檢」作決定，亦為香港法院所接受。 陳弘毅又指，人大常委會不論決定延長現屆立法會會期，或者成立臨時立法會，理論上都是可考慮的做法，強調人大有酌情權處理今次的緊急、應變安排。 另一港大法律學院教授陳文敏則認為，如果人大常委會設立臨時立法會一年，不但做法並無合理性，同時是違反或修改了基本法。

陳弘毅解釋，按照中國憲法，人大常委會擁有一般性權力，在全國人大閉會期間行使全國人大的部分權力，例如處理特區事務，而人大常委會本來就對基本法有解釋權。(資料圖片)

陳弘毅接受查詢時指，今次香港因應疫情而押後選舉，是基本法起草時沒有考慮過會出現的情況，但情況已出現了，人大常委會可行使其「剩餘權力」處理基本法內沒有提及的情況。

那麼人大常委會的權力由何而來？陳弘毅解釋，按照中國憲法，人大常委會擁有一般性權力，在全國人大會議閉會期間行使全國人大的部分權力，例如處理特區事務，加上人大常委會本來就對《基本法》有解釋權。

陳弘毅舉例指，認為人大常委會就香港「一地兩檢」安排作決定，與今次的情況相似。他解釋，當時亦是因為事件牽涉特區的制度，在西九龍設立口岸實行中國法律並無先例，才有作決定的做法，其後獲本港法院認可。

陳弘毅又指，理解有人會批評，認為所有安排若與《基本法》表面上有出入就不行，但中國法律上的習慣，不是所有問題都要修改《基本法》，而且由於修改《基本法》的機制不易，他估計人大亦不希望輕易修改基本法，故料會作出「一個補充的安排」。