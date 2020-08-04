立法會選舉延期｜譚志源倡設過渡立法會　參選被DQ議員需再次宣誓

港府日前宣布引用緊急法押後立法會選舉一年，並提請人大常委會就立法會真空期作決定。港區全國人大代表、政制及內地事務局前局長譚志源建議，成立由現任議員組成的「過渡立法會」，繼續處理第六屆立法會未完成的草案及撥款申請，而早前被DQ參選資格的4名現任議員，只需再次宣誓就職。 對於有參選人已簽署確認書、仍被選舉主任質疑不符合擁護《基本法》而被DQ，只憑宣誓是否能滿足條件，譚志源認為，選舉主任按本地法例作決定，人大則按照憲制，兩者法律基礎不同。他強調，專家亦形容今次疫情百年一遇，今次屬非常例外及特殊的情況，有非常態的考慮點。

譚志源認為，由於「過渡立法會」本質上屬新一屆的立法會，全體現任議員應再次宣誓。圖為新同盟范國威宣誓就任議員。（資料圖片／盧翊銘攝）

處理真空期依兩大原則

譚志源接受《香港01》查詢時形容，港府面對前所未有的公共衛生特殊、重大情況，根據本地法律押後選舉而產生真空期的憲制問題，只能由全國人大常委會根據有關法律處理。他指出，處理真空期應依據兩大原則，第一是不能進行大規模選舉，否則與保障公眾健康衛生目標背道而馳；第二是要有效維持立法機關依法履行職責，確保經濟民生議題獲適時處理。

譚志源建議，成立任期一年的「過渡立法會」，由2020年10月1日至2021年9月30日止，並授權行使《基本法》就立法機關所規定的職權範圍。至於第六屆立法會因任期屆滿而無法完成的條例草案和撥款申請，可毋須重啟程序繼續處理；而基於公共衞生考慮，現有的3個議席空缺不建議以補選填補空缺。

對於建議全體現任議員再次宣誓，譚志源解釋，由於「過渡立法會」本質上屬新一屆的立法會，應按照《基本法》第104條宣誓就任；第七屆立法會則按《基本法》相關條文和本地選舉法例組成，並由2021年10月1日開始。