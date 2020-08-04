兩岸領導人評分蔡英文排第二　鍾劍華：反映市民對管治方式取向

香港民意研究所於上月20至24日，分別對514名及510名市民就兩岸領導人的知名度及評分進行調查，當中國家主席習近平的提名率以79%排榜首，評分卻在十大獲提名的領導人中排第8，得40.7分；台灣總統蔡英文則以73%的提名率及57.6分的評分排列第2。民研副行政總裁鍾劍華認為，評分是市民對不同管治方式可取程度的投射。而香港過去一年包括國安法在內所發生的事，市民普遍相信與北京意志有關，引發對政治環境的不滿情緒亦會影響評分。

兩岸領導人評分。（民研）

民研今日（4日）發放兩岸領導人評分調查結果，十大領導人中內地佔6位，台灣則佔4位。國務院前總理朱鎔基以61.6分位列首位，跟隨其後的是獲得57.6分的蔡英文，另一名國務院前總理温家寶則以54.4分排在第三。榜尾位置分別是40.7分、得第八的習近平，24.6分得第九的高雄前市長韓國瑜，及23.1分得第十的台灣前總統陳水扁。

進入十大的6位內地領導人中，除習近平及國務院總理李克強外，其餘均為已退位的政治人物。鍾劍華認為，數據反映市民懷念逝去的歲月，並對現時的中央管治感到不滿。

民主派立法會初選前夕，警方以懷疑黑客入侵、洩漏資料為由，持搜查令搜查香港民意研究所總部複製部分電腦檔案。（資料圖片）

鍾庭耀：可吸收初選經驗 就棘手議題和平投票

警方於民主派初選前夕，以懷疑黑客入侵、洩漏資料為由，持搜查令搜查香港民意研究所總部並複製部分電腦檔案。民研義務律師團隊早前已去信警方，申明有關資料受「法律專業保密特權」及「新聞材料保密」原則保障，警方在解決有關問題前，不得閱讀及使用當日取走的資料。民研主席鍾庭耀指，已接獲警方回覆，要求民研進一步解釋為何涉事資料有特權，民研亦已向警方申請取回有關資料副本以作跟進及陳述，故資料尚在封存階段。

對於被問到明年會否再舉辦初選，鍾庭耀稱仍是未知之數，但就指沒有證據顯示初選引發疫情爆發，形容是次選舉「和平理性兼健康」，並向世界展現香港人值得擁有民主 。鍾庭耀認為，民主派往後會遇到很多棘手問題，包括是否加入臨時立法會等，建議可以利用初選經驗，以和平投票進行決策。