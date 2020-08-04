傳助船東會游說政府豁免船員強制檢疫　消息：董建華事前不知情

本港新型冠狀病毒疫情持續，政府早前承認第三波疫情源頭為豁免檢疫者，其中包括船員及機組人員。早前有報道早前指，全國政協副主席董建華為贊助人的香港船東會，曾在6月去信特首林鄭月娥，以及接觸多個政府部門，要求放寬限制，准許所有來港海員豁免強制檢疫。 不過有接近董建華身邊人士透露，董建華事先並不知悉香港船東會的游說工作，自疫情以來亦沒有與船東會方面接觸，對於報道暗指他有份游說政府豁免船員強制檢疫感無奈。該消息人士又引述董建華稱，「人命關天，即使經濟重要，都要抗疫行先」。

據悉，香港船東會曾去信特首林鄭月娥及接觸運輸及房屋局局長陳帆及海事處處長王天予，要求放寬限制，准許所有來港海員，不論從事貨運與否均可獲豁免強制檢疫。（資料圖片/蔡正邦攝）

該報道表示，豁免檢疫背後的內情與由董建華做贊助人的香港船東會有關，有船員爆料指，在2月初，政府只准許來港從事貨運的輪船可在港換港員，因要加強防控措施，阻止防病毒由外地傳入。

不過另有報道指，香港船東會曾去信特首林鄭月娥及接觸運輸及房屋局局長陳帆及海事處處長王天予，要求放寬限制，准許所有來港海員，不論從事貨運與否均可獲豁免強制檢疫。據悉，林鄭最終運用權力准許豁免，海員在6月9日起生效抵港毋須留口水做檢測，只需進行自我醫學檢測，有病徵才通知衞生署。最終有6艘貨船有海員確診，140名海員正在南丫島海上檢疫，成為豁免強制檢疫人士的高危群組。

6艘貨船有海員確診，140名海員正在南丫島海上檢疫，成為豁免強制檢疫人士的高危群組。（資料圖片/梁子傑攝）

不過接近董建華身邊人士表示，政府放寬豁免海員強制檢疫一事與董建華無關，董建華事前並不知道船東會的游說工作，亦未有與他們接觸。該人引述董建華稱，「人命關天，即使經濟重要，都要抗疫行先」，強調董建華明白船員苦況，對於港府以人道理由讓船員換班可理解，但同時不贊同船員上岸後可以隨意活動。